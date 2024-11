O Vasco perdeu para o Internacional por 1 a 0 e desperdiçou a chance de encostar no G7 do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 34ª rodada. O único gol na noite desta quinta-feira (21), em São Januário, foi marcado por Wesley. O resultado fez com que os torcedores vascaínos perdessem a paciência e hostilizassem o técnico Rafael Paiva.

Com a derrota, o Vasco passa a ocupar a 10ª colocação na tabela do Brasileirão, com 43 pontos. Já o Internacional confirma a grande campanha de recuperação desde a chegada do técnico Roger Machado. Com o resultado, completou 15 jogos de invencibilidade no Brasileirão, com 11 vitórias e 4 empates no período. O Colorado continua na quinta posição, com os mesmos 62 pontos do Flamengo.

Como foi o jogo?

O Vasco pressionou o Internacional, mas praticamente não criou chances claras de gol no primeiro tempo. A única oportunidade foi com Mateus Carvalho, aos 30 minutos. O volante recebeu a bola de Payet e chutou. O desvio na zaga atrapalhou Rochet e fez com que Renê salvasse em cima da linha.

Se no primeiro tempo o Vasco foi para cima do Internacional, no segundo o Colorado começou a gostar do jogo. Logo aos 11 minutos, Borré ficou cara a cara com Léo Jardim. O goleiro cruz-maltino fez um milagre para evitar que o adversário abrisse o placar.

Na sequência, aos 19 minutos, o Inter roubou a bola de Emerson Rodríguez. Após bate-rebate, Wesley emendou um chute de fora da área no canto direito sem chances para Léo Jardim.

Para completar, Vegetti ainda perdeu uma chance para empatar a partida. O "Pirata" saiu cara a cara com Rochet, dividiu com o goleiro e ficou caído. Em seguida, Coutinho tentou emendar, mas Rogel afastou.

Vegetti desperdiçou chance para empatar a partida (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo para enfrentar o Corinthians. O Cruz-Maltino viaja até São Paulo, onde joga com o Timão às 16h de domingo (24), na Neo Química Arena. Já o Internacional recebe o Bragantino, no Beira-Rio. A bola rola nos mesmos dia e horário.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 0 x 1 INTERNACIONAL

34ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Wesley (19' do 2ºT);

🟨 Cartão amarelo: Mateus Carvalho (VAS);

💸 Renda: R$ 870.043,00;

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 17.339.

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Galdames (Hugo Moura) e Payet (Philippe Coutinho); Maxime Dominguez (Rayan), Leandrinho (Emerson Rodríguez) e Vegetti.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Luis Otávio), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley (Wanderson); Borré (Enner Valencia).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA-PE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).