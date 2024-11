Rafael Paiva cobra torcedores: ‘Não vejo torcida vaiar mais jogador que a do Vasco’

O treinador do Vasco, Rafael Paiva, lamentou a postura dos torcedores após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, pela 34ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (21). Vaiado e xingado, o técnico fez uma cobrança por apoio e afirmou que "não vê nenhuma torcida vaiar mais jogadores que a torcida cruz-maltina". Ele saiu em defesa de Léo e Pablo Galdames, jogadores muito criticados em São Januário.

— Eu não vejo uma torcida vaiar mais jogadores do que a torcida do Vasco. Eu já falei algumas vezes aqui, o exemplo do Gabriel Pec e do Luca Orellano, que eram jogadores vaiados aqui e estão sendo destaques na MLS. A gente sofre muito no Vasco por essa ânsia que temos de ver o time onde ele merece estar, disputar pela Libertadores, nas cabeças, ou a campanha que fizemos na Copa do Brasil. A torcida acaba vaiando por isso. Porém, é preciso acreditar no processo e ter paciência. O Léo é um jogador que tem muita qualidade, o Galdames é um jogador de nível de seleção chilena, assim como Puma e Rayan, que também já foram vaiados. Não estou defendendo jogadores a qualquer custo, mas acho injusto: são jogadores de qualidade e que podem render fora daqui. Precisamos de apoio da torcida. A meu ver, alguns outros jogadores erram mais que o Léo e o Galdames, mas a bomba acaba sobrando par eles.

Após a terceira derrota consecutiva, o treinador lamentou o resultado, mas afirmou que enxergou uma melhor na competitividade do Vasco com relação aos desempenhos diante de Botafogo e Fortaleza:

— Acho que a gente conseguiu competir. Os últimos dois jogos, contra Botafogo e Fortaleza, nos incomodou demais, a gente não conseguiu competir, tomamos aquela quantidade de gols (três em cada jogo) porque a gente saiu muito da nossa característica. Sabemos que temos que competir para equilibrar jogos, fazer jogos melhores e era o que nos levou até onde estávamos na tabela. A gente competiu bem contra o Inter, conseguimos fazer um jogo equilibrado, principalmente no primeiro tempo. No início do segundo tempo a gente até conseguiu jogar, teve um momento que tivemos que trocar para tentar entrar no jogo de novo

Vasco 0x1 Internacional: como foi o jogo?

O Vasco pressionou o Internacional, mas praticamente não criou chances claras de gol no primeiro tempo. A única oportunidade de abrir o placar foi com Mateus Carvalho, aos 30 minutos. O volante recebeu uma boa bola de Payet e chutou. O desvio na zaga atrapalhou Rochet e fez com que Renê salvasse em cima da linha.

Se no primeiro tempo o Vasco foi para cima do Internacional, no segundo o Colorado começou a gostar do jogo. Logo aos 11 minutos, Borré ficou cara a cara com Léo Jardim. O goleiro cruz-maltino fez um milagre para evitar que o adversário abrisse o placar.

Na sequência, aos 19 minutos, o Inter roubou a bola de Emerson Rodríguez. Após bate-rebate, Wesley emendou um chute de fora da área no canto direito sem chances para Léo Jardim.

Para completar, Vegetti ainda perdeu uma boa chance para empatar a partida. O "Pirata" saiu cara a cara com Rochet, dividiu com o goleiro e ficou caído. Em seguida, Coutinho tentou emendar, mas Rogel afastou.

