Rafael Paiva não é mais o técnico do Vasco. A passagem do treinador pela equipe profissional do Cruz-Maltino começou cercada de desconfiança, teve lua de mel com os torcedores e terminou de maneira melancólica.

Com isso, o Lance! destrinchou a trajetória de Rafael Paiva no Vasco em 10 atos. Relembre como foi a passagem do ex-técnico cruz-maltino abaixo.

Interino

A passagem de Rafael Paiva pelo Vasco começou de forma interina. O técnico assumiu a equipe após Ramón Díaz pedir demissão. Foi com o treinador que o Cruz-Maltino avançou às oitavas de final da Copa do Brasil.

O retorno de Paiva

Após mais uma saída de técnico, desta vez de Álvaro Pacheco, Rafael Paiva voltou a assumir o Vasco de maneira interina. No entanto, o técnico foi ficando por fazer a equipe jogar futebol, além de conquistar vitórias importantes.

Conhecimento sobre o elenco

Uma das marcas da trajetória de Rafael Paiva foi o conhecimento que tinha do elenco do Vasco. O técnico chegou a mesclar os jogadores mais experientes com algumas crias da base. Logo na primeira partida depois da saída de Álvaro Pacheco, Estrella foi o principal destaque na partida.

Efetivação nunca foi oficializada

A efetivação de Rafael Paiva nunca foi oficializada publicamente. Porém, o técnico chegou a receber uma valorização salarial. Além disso, o treinador deixou escapar em uma entrevista que tratava todo partida como uma final, tendo em vista que "quando estava de uma forma mais interina, não sabia quando seria o último jogo".

Lesões de peças-chave

As lesões de Adson, David e Estrella também foram fundamentais pela queda de desempenho do Vasco na temporada. Por outro lado, Rafael Paiva não achou soluções com as peças que tinha em mãos no Cruz-Maltino.

Adson era um dos principais jogadores no Vasco de Rafael Paiva (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Futebol pobre

Depois da partida contra o Vitória, Rafael Paiva viu o desempenho do Vasco cair bruscamente. De lá para cá foram seis derrotas, três empates e somente duas vitórias no Campeonato Brasileiro. Dentro desses resultados tem o clássico contra o Botafogo. Na ocasião, por pouco o Cruz-Maltino não é goleado pelo rival.

Dolorosa eliminação

O título da Copa do Brasil era algo com que os torcedores do Vasco sonhavam todos os dias e viam que era possível. Porém, o sonho acabou com a eliminação diante do Atlético-MG, em São Januário.

Opções escassas no elenco

Não é novidade que o Vasco não fez uma boa janela no meio do ano. De todas os jogadores contratados, Emerson Rodríguez é o mais utilizado. E ainda ainda está longe de ser uma solução. A prioridade, que era a zaga, não foi reforçada.

Rafael Paiva poderia apostar em outros crias da base, como fez em outras posições com Rayan e Leandrinho e tentou com Maxsuell. No entanto, o técnico preferiu jogar com jogadores mais rodados.

A zaga do Vasco até hoje não é sólida. Léo e Maicon se revezam. Isso quando não jogam juntos por João Victor estar fora. Galdames ganhou mais minutos nesta reta final. Rojas, que está de saída, entrou no clássico contra o Botafogo. Rossi, que também deve deixar o clube, esteve em campo com o Cruz-Maltino precisando vencer o Atlético-MG na semifinal da Copa do Brasil.

Galdames ganhou mais minutos no final da passagem de Rafael Paiva (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

'Torcida que mais vaia'

Se a situação já estava ruim, nada que não possa piorar. Em entrevista depois da derrota para o Internacional, em São Januário, Rafael Paiva concedeu a coletiva em clima de despedida. Além disso, o técnico disse que "a torcida do Vasco é uma das que mais vaiam". O treinador chegou a pedir desculpas posteriormente.

Último ato no Vasco

A derrota para o Corinthians foi o ponto final na relação entre Vasco e Rafael Paiva. O Cruz-Maltino foi atropelado pelo adversário ainda no primeiro tempo e escapou de mais uma goleada histórica. Após a partida, o presidente do Vasco, Pedrinho, anunciou a saída do técnico.

Rafael Paiva foi demitido após a derrota para o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Pedrinho vai conceder uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (24), às 16h, em São Januário. O presidente do Vasco deve anunciar os próximos passos, bem como quem vai comandar o Cruz-Maltino nos últimos três jogos que restam no Campeonato Brasileiro.