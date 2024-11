Um torcedor é preso e sete são punidos por briga antes de Corinthians e Vasco

Uma pessoa foi presa e outras oito punidas em razão das cenas de violência que aconteceram nos arredores da Neo Química Arena, neste domingo (24), antes do jogo entre Corinthians e Vasco. Segundo a promotoria de justiça de São Paulo, os vândalos não poderão assistir às partidas de futebol do clube alvinegro por um ano.

continua após a publicidade

➡️Augusto Melo fala em nova ‘Democracia Corinthiana’ e critica opositores

Oito pessoas foram detidas e encaminhadas ao Jecrim (Juízado Especial Criminal), o posto policial localizado na Neo Química Arena. Um dos envolvidos foi preso devido a um mandado de execução penal em aberto descoberto por autoridades que aturaram no caso.

Os outros sete torcedores estão impedidos de assistir às partidas de futebol do Corinthians por um ano. Eles terão que se apresentar antes dos jogos do clube alvinegro, seja como mandante ou visitante, no 2º Batalhão de Polícia do Choque, em São Paulo, e serão liberados apenas uma hora após o término do jogo.

continua após a publicidade

Torcedores do Corinthians foram detidos por fazer uma emboscada contra vascaínos antes de duelo entre os clubes na Neo Química Arena, em São Paulo (Foto:Tiago Salazar/Gazeta)

Confronto na Neo Química Arena

Segundo informações apuradas pelo Lance!, a confusão começou perto do Setor dos Visitantes, que fica ao lado do Setor Sul da Neo Química Arena. Corinthianos emboscaram torcedores do Vasco que chegavam para a partida.

Com a chegada da polícia no local, os corinthianos entraram no estacionamento do lado oeste para fugir. Depois, conseguiram escapar e foram para a Radial Leste. Dois policiais e sete torcedores alvinegros ficaram feridos. Esses torcedores que foram atendidos no estádio também foram detidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a confusão envolveu cerca de 300 torcedores, que hostilizaram os policiais com pedras e garrafas.