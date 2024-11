Vasco demite o técnico Rafael Paiva

O Vasco demitiu o técnico Rafael Paiva após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na Neo Química Arena., neste domingo (24). O treinador deixa o Cruz-Maltino com 43 pontos, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a próxima Sul-Americana.

Após a quarta derrota consecutiva na reta final do Campeonato Brasileiro, o presidente do Vasco, Pedrinho, comunicou que Rafael Paiva não permanece no cargo. O dirigente ainda dará uma coletiva, nesta segunda-feira (25), para esclarecer os rumos do Cruz-Maltino até o término do ano.

- Só para comunicar que o Paiva não permanece. Quero agradecer publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que não foi o primeiro. Antes de mim, ele já teve outra passagem, onde também pegou o time nunca situação difícil e entregou confortável. Comigo, ele pegou o time numa situação complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de forma antecipada. Mas é uma decisão que tem que ser tomada. Ninguém fica feliz, mas a gente percebeu que tem que ser tomada. Percebemos que é necessária. Amanhã tem coletiva para passar a situação até o final do campeonato - falou o presidente.

O momento do Vasco na temporada é marcado pela falta de vitórias e um desempenho aquém em campo. O atropelo em Itaquera representou a quarta derrota consecutiva do time no Brasileirão.

Rafael Paiva comandava o Vasco desde a saída de Álvaro Pacheco, em junho. O agora ex-técnico cruz-maltino deixa o cargo após 35 partidas, com 13 vitórias, dez empates e 12 derrotas.

Além da campanha de meio de tabela no Campeonato Brasileiro, Rafael Paiva conduziu o Vasco à semifinal da Copa do Brasil 2024. O Cruz-Maltino foi eliminado pelo Atlético-MG, vice-campeão do torneio.

Felipe deve assumir o comando do Vasco até o final do Brasileirão (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Reta final do Vasco

O Vasco ainda tem mais três jogos para sacramentar o seu destino na temporada de 2025. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Atlético-GO. A partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 21h30 (de Brasília) deste sábado (30), em São Januário.