Jornalista detona Rafael Paiva, do Vasco, após derrota para o Corinthians

O Vasco perdeu para o Corinthians por 3 a 1, na Neo Química Arena, neste domingo (24), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado por uma goleada "relâmpago" da equipe paulista no primeiro tempo, quando marcou os três gols em poucos minutos. Após a derrota, o jornalista Lucas Pedrosa detonou o treinador Rafael Paiva.

Pedrosa pontuou que a equipe cruzmaltina caiu de rendimento nos últimos dois meses sob o comando do atual treinador. Para ele, o Vasco foi uma presa fácil para o time do técnico Ramón Díaz, que abriu 3 a 0 no placar nos primeiros 25 minutos da partida.

- Mais um jogo em que o Vasco foi presa fácil para o seu adversário. O Corinthians repetiu os massacres de São Paulo, Botafogo e Fortaleza. O Vasco repetiu o futebol pobre que apresenta há mais de dois meses. Falar sobre o limitado e incoerente técnico é tempo perdido. Fez o que pôde até quando pôde. Há tempo já não mostra mais nada e ainda contava com gente para defender o indefensável. O jogo acabou em menos de 30 minutos. - iniciou o jornalista.

Além disso, Pedrosa também classificou o resultado da equipe como vergonhoso e questionou os dirigentes do Vasco sobre o atual momento do time. Na visão dele, a diretoria também é resposável pelo desempenho ruim do clube nos últimos meses.

- É de dar vergonha. Aliás, Rafael Paiva não deveria nem dar coletiva hoje. O diretor de futebol Felipe e o executivo o Marcelo Sant’Ana é que deveriam aparecer. O que fazem no Vasco? O departamento de futebol está satisfeito com a janela? Com o desempenho? São tão responsáveis quanto os jogadores e o técnico - concluiu.

Demissão de Rafael Paiva

Após a derrota para o Corinthians, Pedrinho, presidente do Vasco, anunciou a demissão de Rafael Paiva em coletiva ainda na Neo Química Arena. O técnico deixa o comando do Cruzmaltino após pouco mais de cinco meses de trabalho. Ao todo, foram 35 partidas, sendo 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.