Após derrota para o Corinthians, por 3 a 1, neste domingo (24), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rafael Paiva não resistiu à pressão depois de quatro derrotas seguidas, e deixou o cargo na reta final da temporada. Agora, o Vasco ocupa a 11ª posição, com 34 pontos, e precisa retomar o caminho de vitórias para confirmar a vaga em uma competição internacional.

O presidente Pedrinho falou sobre a demissão do treinador e prometeu uma coletiva nesta segunda-feira (25) para esclarecer os rumos do Cruz-Maltino até o término do ano. O diretor-técnico Felipe deve assumir o time nos últimos três duelos do Brasileirão. Nas redes sociais, os vascaínos dividiram opiniões sobre a saída de Paiva. Para alguns, o técnico era apenas 'a ponta do iceberg' dos problemas do Vasco. Confira os comentários:

O Vasco ainda tem mais três jogos para sacramentar o seu destino na temporada de 2025. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Atlético-GO. A partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 21h30 (de Brasília) deste sábado (30), em São Januário.

