Emprestado pelo Vasco ao Juventude, Ray Breno pode seguir o caminho de Barros e JP

O empréstimo de Ray Breno ao Juventude pode representar mais um passo importante na estratégia do Vasco de dar rodagem a jovens talentos antes de reintegrá-los ao elenco principal. Apresentado oficialmente em Caxias do Sul, o meia-atacante de 21 anos chega ao clube gaúcho com contrato válido até dezembro de 2026 e a missão de transformar a oportunidade em afirmação, assim como aconteceu recentemente com Barros e JP.

continua após a publicidade

Revelado nas categorias de base do Vasco, Ray Breno é visto internamente como um jogador de potencial técnico e ofensivo, mas que precisava de sequência no futebol profissional para acelerar seu processo de amadurecimento. Esse mesmo caminho foi trilhado pelo volante Barros, emprestado ao América-MG para a disputa da Série B de 2025, onde ganhou destaque, voltou ao clube carioca e hoje figura como titular da equipe de Fernando Diniz. Situação semelhante viveu JP, que atuou pelo Avaí, se destacou na segunda divisão e retornou ao Vasco mais preparado para disputar espaço no elenco em 2026.

Ray em apresentação do Juventude (Foto: Fernando Alves/C2 Sports)

➡️ Campeonato Carioca vira 'oportunidade de ouro' para elenco alternativo do Vasco

No Juventude, Ray Breno encontra um cenário considerado ideal para esse tipo de desenvolvimento. Clube tradicional, com histórico de valorização de jovens jogadores, a equipe alviverde oferece estrutura, visibilidade e competitividade — fatores que pesaram na decisão do atleta. Em sua apresentação, o meia-atacante deixou claro o entusiasmo com o novo desafio.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz. O Juventude é um clube tradicional, que costuma revelar muitos jogadores. A estrutura é muito boa, então quem chega aqui se sente preparado e leve para jogar - destacou.

Antes de chegar ao clube gaúcho, Ray acumulou experiências importantes por Pouso Alegre e Nova Iguaçu, onde ganhou minutos, confiança e evolução técnica. Agora, integrado ao elenco do Juventude, ele já trabalha com o grupo e fica à disposição da comissão técnica para a sequência da temporada, apostando em intensidade, mobilidade e participação ofensiva como suas principais credenciais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Do lado vascaíno, o planejamento é permitir que jovens promessas atuem com regularidade em contextos competitivos, retornando mais maduras e prontas para disputar espaço. Com multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros e contrato em vigor com o clube carioca até o final de 2028, Ray Breno será acompanhado de perto pela diretoria e pela comissão técnica.

Se repetir o desempenho e a evolução de Barros e JP, o meia-atacante pode transformar o período no Juventude em um divisor de águas na carreira — e, no futuro próximo, voltar a São Januário com status de opção real para o elenco principal do Vasco.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.