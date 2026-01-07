menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Agenda dos jogos do Vasco no Carioca: data, horário, estádios e onde assistir

Gigante da Colina estreia dia 15 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
05:00
Time posado do Vasco, durante partida de ida entre Corinthians e Vasco, valida pela final da Copa do Brasil 2025
imagem cameraTime posado do Vasco, durante partida de ida entre Corinthians e Vasco, valida pela final da Copa do Brasil 2025 (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 15 contra o Maricá, em São Januário, às 21h30 (de Brasília). Confira todos os jogos do Gigante da Colina na competição:

continua após a publicidade

Jogos e adversários do Vasco no Campeonato Carioca

Rodada 1 – 15/1 (quinta-feira), 21h30 (de Brasília)
Vasco x Maricá (Local: São Januário)
Onde assistir: GE TV e Premiere

Rodada 2 – 18/1 (domingo), 18h (de Brasília)
Vasco x Nova Iguaçu (Local: São Januário)
Onde assistir: Globo e Premiere

Rodada 3 – 21/1 (quarta), 21h30 (de Brasília)
Flamengo x Vasco (Local: Maracanã)
Onde assistir: Globo, GE TV, SporTV e Premiere

Rodada 4 – 25/1 (domingo), 20h30 (de Brasília)
Boavista x Vasco (Local: Bacaxá)
Onde assistir: SporTV e Premiere

Rodada 5 – 1/2 (domingo), 20h30 (de Brasília)
Madureira x Vasco (Local: A definir)
Onde assistir: GE TV, SporTV e Premiere

Rodada 6 – 8/2 (domingo), 18h (de Brasília)
Madureira x Vasco (Local: A definir)
Onde assistir: Globo e Premiere

O Grupo Globo será o responsável por transmitir os jogos do Campeonato Carioca para todo o Brasil. O torneio terá partidas na TV Globo e na Ge TV, com um jogo por rodada em cada plataforma. Além disso, o Sportv exibirá dois confrontos por rodada, enquanto o Premiere transmitirá todas as partidas do estadual.

Nuno Moreira, autor do primeiro gol vascaino na partida entre Vasco x Corinthians
Nuno Moreira, autor do primeiro gol vascaino na partida entre Vasco x Corinthians (Foto: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Vasco iniciará o Carioca com elenco alternativo

O Gigante da Colina via iniciar o Campeonato Carioca com um elenco alternativo formado por jogadores que jogadores que tiveram menos oportunidades em 2025, atletas que retornaram de empréstimo e jovens das categorias de base.

continua após a publicidade

Elenco que vai iniciar o Carioca

  1. Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu
  2. Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005)
  3. Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão
  4. Meias: JP, Sforza, Máxime Domínguez, Estrella e Medina
  5. Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias