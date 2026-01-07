Agenda dos jogos do Vasco no Carioca: data, horário, estádios e onde assistir
Gigante da Colina estreia dia 15 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
O Vasco estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 15 contra o Maricá, em São Januário, às 21h30 (de Brasília). Confira todos os jogos do Gigante da Colina na competição:
Jogos e adversários do Vasco no Campeonato Carioca
Rodada 1 – 15/1 (quinta-feira), 21h30 (de Brasília)
Vasco x Maricá (Local: São Januário)
Onde assistir: GE TV e Premiere
Rodada 2 – 18/1 (domingo), 18h (de Brasília)
Vasco x Nova Iguaçu (Local: São Januário)
Onde assistir: Globo e Premiere
Rodada 3 – 21/1 (quarta), 21h30 (de Brasília)
Flamengo x Vasco (Local: Maracanã)
Onde assistir: Globo, GE TV, SporTV e Premiere
Rodada 4 – 25/1 (domingo), 20h30 (de Brasília)
Boavista x Vasco (Local: Bacaxá)
Onde assistir: SporTV e Premiere
Rodada 5 – 1/2 (domingo), 20h30 (de Brasília)
Madureira x Vasco (Local: A definir)
Onde assistir: GE TV, SporTV e Premiere
Rodada 6 – 8/2 (domingo), 18h (de Brasília)
Madureira x Vasco (Local: A definir)
Onde assistir: Globo e Premiere
O Grupo Globo será o responsável por transmitir os jogos do Campeonato Carioca para todo o Brasil. O torneio terá partidas na TV Globo e na Ge TV, com um jogo por rodada em cada plataforma. Além disso, o Sportv exibirá dois confrontos por rodada, enquanto o Premiere transmitirá todas as partidas do estadual.
Vasco iniciará o Carioca com elenco alternativo
O Gigante da Colina via iniciar o Campeonato Carioca com um elenco alternativo formado por jogadores que jogadores que tiveram menos oportunidades em 2025, atletas que retornaram de empréstimo e jovens das categorias de base.
Elenco que vai iniciar o Carioca
- Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu
- Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005)
- Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão
- Meias: JP, Sforza, Máxime Domínguez, Estrella e Medina
- Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008)
