CBF divulga áudio do VAR do jogo entre o Santos e o Vasco
Lance polêmico do primeiro gol do Vasco não teve áudio divulgado pelo VAR
O Vasco goleou o Santos por 6 a 0 no último domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Nesta segunda-feira (18), a Comissão de Arbitragem da CBF divulgou a avaliação da atuação do árbitro de vídeo (VAR). O vídeo com o conteúdo foi disponibilizado pela entidade. Clique aqui para conferir.
Os gols da equipe cruz-maltina foram marcados por Lucas Piton (17'/1ºT), David (6'/2ºT), Philippe Coutinho (8'/2ºT e 16'/2ºT), Rayan (14'/2ºT) e Tchê Tchê (22'/2ºT).
No primeiro gol do Vasco, Nuno iniciou a jogada pelo lado direito e cruzou para Piton abrir o placar. Jogadores do Santos reclamaram que a bola teria saído pela linha de fundo e pediram a anulação do lance. O VAR chegou a revisar a jogada, mas o áudio da checagem não foi divulgado.
A partida também teve seis cartões amarelos, entre eles o de Neymar, que está suspenso para o próximo jogo, contra o Bahia, fora de casa.
O primeiro cartão foi aplicado logo no primeiro minuto de jogo, e a arbitragem acabou sendo protagonista ao longo dos 90 minutos.
O áudio disponibilizado pelo VAR inclui apenas dois lances: a anulação do pênalti marcado em Guilherme e a confirmação da penalidade a favor do Vasco.
No caso envolvendo o atacante do Santos, o árbitro inicialmente marcou pênalti, mas a revisão mostrou que Guilherme estava em posição de impedimento ao receber passe de Neymar, antes de ser derrubado na grande área. O lance ocorreu ainda no primeiro tempo.
Já pelo lado do Vasco, o pênalti foi assinalado após a bola tocar no braço de Souza dentro da área, aos 13 minutos do segundo tempo, quando o time carioca já vencia por 3 a 0. Rayan foi para a cobrança e ampliou o placar, anotando o quarto gol da goleada.
Ficha Técnica:
SANTOS 0 X 6 VASCO
20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
📆 Data e horário: domingo (17), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, em São Paulo
🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
🟨 Cartão amarelo: Luisão e Neymar (Santos) - Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Rayan (Vasco)
🧑🤝🧑 Público: 54.474
💰Renda: R$ 4.344.635,00
🥅 Gols: Lucas Piton (17'/1ºT), David (7'/2T), Philippe Coutinho (8' e 16'/2ºT), Rayan (14'/2ºT) e Tchê Tchê (22'/2ºT) - Vasco
SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)
Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Barreal (Caballero), Tiquinho Soares (Luca Meirelles) e Guilherme
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira (GB); Rayan (Puma Rodríguez) e David (Léo Jacó)
