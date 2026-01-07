Vasco recebe propostas de clube europeu e de equipe da Série A por Leandrinho

O Vasco recebeu propostas de empréstimo pelo lateral-esquerdo Leandrinho. A Chapecoense, que disputará a Série A em 2026, e o Pafos, do Chipre, manifestaram interesse na contratação do jogador para a temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Felipe Silva, da ESPN, e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Apesar do interesse de outros clubes, Leandrinho se reapresentou normalmente no CT Moacyr Barbosa no dia 2 de janeiro e faz parte do elenco alternativo que iniciou a preparação para o Campeonato Carioca. O Vasco estreia na competição contra o Maricá, no dia 15 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Por se tratar de um grupo formado por atletas pouco utilizados em 2025, jogadores que retornaram de empréstimo e jovens da base, o lateral deve receber oportunidades como titular nos primeiros jogos e será observado de perto pelo técnico Fernando Diniz.

➡️ Vasco e Botafogo 'desbancam' o Flamengo e têm os atletas mais caros do Cariocão

Na última temporada, Leandrinho foi emprestado ao Al-Shabaab, da Arábia Saudita, em uma negociação que envolveu a quitação de uma dívida do Vasco com o clube árabe referente ao meia Paulinho Paulo. O jogador permaneceu fora do Brasil entre janeiro e junho e, após retornar, teve poucas chances, atuando em apenas três partidas. No período, Diniz optou por outras alternativas no setor, como Lucas Piton, Pumita e Vitor Luís.

continua após a publicidade

Apesar da baixa minutagem no Gigante da Colina, Leandrinho chegou a ser convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Mundial de Seleções sub-20. Na competição, o lateral assumiu a titularidade e atuou nas três partidas da equipe brasileira, que, no entanto, acabou eliminada de forma precoce ainda na fase de grupos.

Leandrinho em campo pela Seleção Sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Aos 20 anos, Leandrinho soma 26 jogos pelo time profissional do Vasco, com dois gols marcados e uma assistência. O lateral tem contrato com o clube até janeiro de 2027, e a diretoria avalia o melhor cenário para o desenvolvimento do atleta, seja com uma sequência no Carioca ou por meio de um novo empréstimo.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.