Prioridade no mercado, Vasco gastou mais de R$ 120 milhões em atacantes de lado do campo na ‘Era SAF’

O setor ofensivo é uma das principais prioridades do Vasco na janela que vai abrir no dia 10. Não é novidade que o clube busca atacantes que jogam pelo lado do campo. No entanto, esta posição é uma sina na "Era SAF". O Cruz-Maltino já gastou mais de R$ 120 milhões em reforços.

Ao todo, o Vasco contratou 11 atacantes que jogam pelo lado do campo. De todos os nomes apenas Nuno Moreira caiu nas graças. Adson chegou a engatar uma boa sequência, mas foi interrompida pela lesão. O restante não se firmou e alguns até mesmo saíram do clube. Confira a lista abaixo.

Jogador Valor gasto (na cotação da época) Jogos Minutos em campo Gols Assistências Adson R$ 26,7 milhões 50 2259 4 1 Benjamín Garré R$ 14,9 milhões 14 467 0 1 David R$ 16,9 milhões 40 2247 7 4 Emerson Rodríguez Sem custos 21 1046 2 1 Jean David R$ 8 milhões 15 550 - - Loide Augusto R$ 9 milhões 9 328 - - Luca Orellano R$ 15,8 milhões 25 886 2 3 Maxime Domínguez R$ 12,4 milhões 14 487 1 1 Nuno Moreira R$ 21,1 milhões 22 1553 5 2 Rossi Sem custos 31 1248 1 6 Serginho Sem custos 17 749 2 -

*O Vasco gastou cerca de R$ 124,8 milhões em atacantes que atuam pelo lado do campo desde 2023.

Crias da base dão mais frutos que contratações

Se por um lado algumas contratações não engrenam, por outro os crias da base do Vasco rendem bons frutos. Neste recorte da "Era SAF", o clube tem mais retorno esporitvo e pode ter mais ainda financeiro levando-se encontra apenas Gabriel Pec e Rayan em comparação aos reforços, sobretudo, estrangeiros.

Gabriel Pec e Rayan somam 115 jogos desde 2023, 6.940 minutos, 23 gols e sete assistências. Já os estrangeiros (Benjamín Garré, Emerson Rodríguez, Jean David, Loide Augusto, Luca Orellano, Maxime Domínguez e Nuno Moreira) têm 125 jogos somados, 5317 minutos, 10 gols e oito assistências.

O Vasco pode receber até mais do que gastou com atacantes de lado de campo, somando a venda de Gabriel Pec e uma futura negociação com Rayan. O clube vendeu o ex-camisa 11 para o LA Galaxy por cerca de R$ 49 milhões e pretende receber pelo menos R$ 100 milhões pelo jovem jogador de 18 anos no final do ano.

De olho na base, mas nomes no radar são estrangeiros

Durante os períodos de treinamentos, 11 jogadores da base foram testados por Diniz em dias diferentes. Entre os atacantes estiveram Bruno Lopes, Diego Minete, Feijão, GB e Juninho.

Ao mesmo passo, dois nomes sondados são estrangeiros: Andres Gómez e Alan Minda. Apesar de ter no DNA ser um clube revelador de grandes atacantes, o Vasco indica que vai seguir apostando na contratação de jovens jogadores de outras nacionalidades.