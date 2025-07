Thiago Mendes tem o acerto encaminhado e deve ser o primeiro reforço do Vasco na próxima janela de transferências. O jogador chega para um setor que o time já conta com seis nomes. Como o volante pode ajudar? O Lance! explica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🔥 As mais lidas do Vasco:

➡️ Zagueiro de saída do Vasco?

➡️ Phillipe Coutinho rescinde com Aston Villa e é o novo camisa 10 cruz-maltino

➡️ Primeiro reforço para a sequência da temporada

Desde que assumiu o Vasco, Diniz já deu oportunidade para diversos nomes na função de volante. O técnico ainda não encontrou um jogador que pudesse dar liga o setor.

continua após a publicidade

Hugo Moura e Tchê Tchê foram os mais regulares. No entanto, a dupla viveu momentos na temporada em que foram questionados. Com Thiago Mendes, a ideia é que essa situação não aconteça por se tratar de um jogador experiente que deve tomar conta da posição.

Outro ponto a favor de Thiago Mendes, que pode agregar ao elenco do Vasco, é a versatilidade. Além de fazer as duas funções no meio-campo, como primeiro ou segundo volante, o jogador também pode jogar como zagueiro.

continua após a publicidade

Em algumas ocasiões, Diniz já deu sinais que deve recuar um volante para a zaga se as circunstâncias na partida pedirem. Foi assim que fez com Hugo Moura.

Na iminência de fechar com o Vasco, Thiago Mendes está livre no mercado desde o dia 30 de junho, quando terminou o contrato com o Al-Rayyan, do Qatar. O volante será uma contratação sem custos aos cofres do Cruz-Maltino.

Thiago Mendes teve uma passagem de destaque pelo Lyon (Foto: Divulgação/Lyon)

Carreira de Thiago Mendes, volante encaminhado com Vasco:

Revelado pelo Goiás, Thiago Mendes está há oito temporadas fora do Brasil. No exterior, o volante passou pelo Lille, onde marcou quatro gols e deu nove assistências em 72 jogos.

Com desempenho de destaque, Thiago Mendes foi contratado pelo Lyon, onde ficou por quatro temporadas. No clube francês, o volante esteve em campo em 143 partidas. Por lá marcou dois gols e deu 11 assistências.

Desde 2023 no Al-Rayyan, Thiago Mendes teve um desempenho abaixo em relação ao anos na França. Pelo Qatar, o volante fez 20 jogos na temporada 2023/2024. Além disso, marcou um gol e deu uma assistência.

Na temporada 2024/2025, Thiago Mendes sofreu uma grave lesão na coxa esquerda em setembro de 2024. Com isso, ficou longe dos gramados cerca de quatro a cinco meses. Ao todo somou 11 jogos pelo Al-Rayyan.

No futebol brasileiro, Thiago Mendes vestiu a camisa do São Paulo em 142 partidas. O volante balançou as redes em 11 oportunidades e deu 11 assistências. Já no Goiás, o jogador esteve em campo em 165 jogos, marcando nove gols e dando quatro assistências.