Nomes no radar do Vasco mostram padrão em busca por atacante

Nomes como Andres Gómez, do Rennes, e Alan Minda, do Cercle Brugge, foram estão no radar do Vasco para reforçar o atacante. Os jogadores mostram um perfil padrão traçado pelo clube: jovens em boas condições físicas, com passagens em categorias de base das seleções e com potencial de revenda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🔥 As mais lidas do Vasco:

➡️ Coutinho é o 11º cria a usar a camisa 10 no Vasco pós Dinamite

➡️ Como Thiago Mendes pode ajudar no meio-campo de Diniz?

➡️ Zagueiro de saída do Vasco?

Diante da condição financeira, o Vasco não pode errar no mercado. O clube aposta na expertise do diretor de futebol, Admar Lopes, para achar o jogador que vá chegar e vestir a camisa ao invés de se tornar mais um insucesso como tantos outros que foram contratados.

continua após a publicidade

Os atacantes que atuam pelo lado do campo são um problema crônico no Vasco na "Era SAF". Por exemplo, nas duas últimas janelas, o Cruz-Maltino trouxe Benjamín Garré, Jean David e Loide Augusto, que não vingaram. Maxime Domínguez já deixou o clube. Nuno Moreira foi o único que teve uma adaptação rápida.

Nuno Moreira caiu nas graças do torcedor logo nas primeiras partidas pelo Vasco (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Nomes experientes estão descartados?

Apesar do perfil estar traçado, o Vasco também tem mapeadas oportunidades de mercado. Com isso, nomes mais experientes não estão descartados. Mas a ideia principal é trazer reforços que vão fazer o investimento valer da mesma forma que ocorreu com Nuno Moreira.

continua após a publicidade

Mesmo sendo em posição diferente, o principal exemplo de oportunidade no mercado é a chegada de Thiago Mendes. O futuro volante do Vasco estava livre depois do contrato encerrar com o Al-Rayyan, do Qatar.