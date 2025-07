O amistoso internacional entre Vasco e Montevideo Wanderers está cancelado. A partida, válida pela Vitória Cup, seria às 17h deste sábado, na Arena das Dunas, em Natal.

Confira a nota publicada pelo Vasco:

"O Vasco da Gama informa que a partida amistosa contra o Montevideo Wanderers, marcada para este sábado (5/7), às 17h, na Arena das Dunas, em Natal (RN), está cancelada.

A decisão foi tomada diante do descumprimento contratual por parte das empresas responsáveis pela organização do evento, que não honraram os compromissos assumidos, além de deixarem de apresentar as garantias exigidas no acordo firmado.

Diante desse cenário e da ausência de comprovação do atendimento às condições previamente estabelecidas, o Vasco foi obrigado a suspender a viagem da delegação para Natal. A medida visa preservar a integridade da operação logística do clube e o respeito à sua torcida.

O Vasco lamenta o ocorrido, especialmente pelos torcedores potiguares que aguardavam com expectativa a presença da equipe, e reafirma seu compromisso com a responsabilidade, a transparência e o profissionalismo.

O clube adotará as medidas legais cabíveis à luz do contrato para salvaguardar seus direitos."