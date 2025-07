Com a saída de Payet a camisa 10 ficou vaga. Philippe Coutinho renovou com o Vasco, assumiu a numeração mágica de Roberto e se tornou o 11º jogador revelado pelo Cruz-Maltino a usar o número na "Era pós Dinamite", maior ídolo do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🔥 As mais lidas do Vasco:

➡️ Como Thiago Mendes pode ajudar no meio-campo do Vasco?

➡️ Zagueiro de saída do Vasco?

➡️ Phillipe Coutinho rescinde com Aston Villa e é o novo camisa 10 cruz-maltino

Antes de Coutinho, Evander foi o último cria do Vasco a vestir a camisa 10. O ano era 2018 e o meia, que hoje joga no Cincinnati, dos Estados Unidos, tinha apenas 19 anos.

continua após a publicidade

A camisa 10 do Vasco também passou por outras personalidades vascaínas. Pedrinho, o presidente do clube, e Felipe, diretor-técnico, usaram o lendário número de Dinamite nos anos 2000 e 2002, respectivamente.

Desde 2023, a camisa 10 do Vasco tem alguma homenagem para Dinamite. No ano da morte, o uniforme tinha o rosto do jogador estampado. Em 2024, uma imagem de Roberto junto da numeração personalizada. Nesta temporada, a personalização conta com um autógrafo do eterno ídolo do clube. Veja na imagem abaixo.

continua após a publicidade

Coutinho assinou em definitivo com o Vasco por mais um ano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Crias do Vasco que usaram a camisa 10 pós Dinamite