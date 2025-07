O brasileiro de 21 anos Andrey Santos foi, para os torcedores do Chelsea, uma surpresa positiva no duelo contra o Palmeiras. O jogador precisou entrar em campo graças a uma lesão do seu companheiro Reece James, durante o aquecimento. Sua atuação foi muito elogiada por torcedores dos Blues. Acompanhe;

Tradução: Andrey Santos está sendo brilhante até agora

Tradução: Andrey é tão bom que nem notamos a ausência de Caicedo e Lavia

Tradução: Andrey Obinna Santos tem sido impressionante até agora

O jovem foi revelado pelo Vasco e vendido para o Chelsea em 2023. Apesar da grande expectativa gerada, Andrey não teve oportunidades no clube inglês e passou por uma série de empréstimos ao longo do seu contrato no Chelsea. Foi emprestado ao próprio Vasco, ao Notthingham Fortest, da Inglaterra, e ao Estrasburgo, da França, onde teve maior protagonismo.

Andrey Santos recebe um salário de 15 mil euros por semana (cerca de R$ 95,9 mil), segundo o Capology, portal especializado em finanças do futebol. Ao longo de um ano, o jovem acumula 780 mil euros em vencimentos, o que equivale a aproximadamente R$ 5 milhões.

O treinador do Chelsea recebeu os novos reforços para o Mundial de braços abertos e comentou sobre a ótima fase do brasileiro.

Caras novas, ótimos jogadores e energia renovada […]. Eu conheço Andrey Santos da pré-temporada passada, quando nós trabalhamos um pouco juntos. Ele vem de uma temporada fantástica pelo Strasbourg - celebrou Maresca.