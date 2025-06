Vasco prega otimismo pela permanência de Rayan até final do ano

O Vasco quer manter e não medirá esforços para ficar com Rayan até o final do ano. Por outro lado, o Cruz-Maltino sabe da necessidade de ter dinheiro para se manter. Mas afinal, a venda do atacante está relacionada a ficar com as contas em dia? O jovem jogador de 18 anos precisa ser negociado para isso? O Lance! explica abaixo.

Há dois pontos que precisam se alinhar para Rayan ficar no Vasco até o final do ano. O primeiro é o clube esvaziar a folha salarial. O segundo é o Cruz-Maltino repensar a política de contratações de novos jogadores.

Equilibrar essa balança é fundamental para que Rayan não deixa o Vasco nesta janela. O Lance! apurou que o clube está confiante na permanência do jovem atacante de 18 anos.

Vasco optou por preservar Rayan após episódio envolvendo cobrança de torcedores

Ainda com 17 anos, em 2024, Rayan ouviu ofensas de torcedores que foram protestar após a goleada sofrida diante do Flamengo: "Você é o mais frouxo, você não corre, você não marca ninguém. Você fica lá na frente parado". O jovem jogador escutou as cobranças sem reagir.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, o episódio assustou Rayan, o staff e fez o Vasco cogitar a possibilidade de emprestá-lo. Não foi o que aconteceu, mas o atacante passou a ser preservado.

Em 2024, após o clássico contra o Flamengo, o Rayan foi relacionado em 35 jogos. Destas partidas, o atacante foi titular pelo Vasco em apenas seis e entrou em campo saindo do banco de reservas em 15 confrontos.

Rayan é um dos principais destaques sob o comando de Diniz (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confiança de Pedrinho e Felipe

O Lance! também apurou que Pedrinho e Felipe sempre demonstraram confiança no futebol de Rayan. Quando surgiu a possibilidade do Vasco contratar o Fernando Diniz, ambos pensaram que o atacante iria explodir sob o comando do treinador, o que justamente tem acontecido. O jovem jogador de 18 anos também pensa em evoluir mais com o técnico.

Vasco acredita que Rayan vá permanecer até o final do ano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O novo diretor de futebol do Vasco vive a expectativa de que Rayan permaneça no clube até o final do ano. Por outro lado, Admar Lopes também sabe que se chegar uma proposta vantajosa o Cruz-Maltino "não poderá fazer nada", conforme disse na apresentação.

- A questão é que o Vasco vive uma situação financeira complexa e há propostas que não podem ser recusadas. Minha expectativa com a diretoria é manter o Rayan, não negociar nesta janela, mas há uma multa e se pagarem não podemos fazer nada. Eu acredito que o Rayan vai ficar até o fim do ano no Vasco, mas nada é impossível no futebol - afirmou Admar Lopes em coletiva.

Rayan renovou o contrato com Vasco em abril deste ano. Agora o novo vínculo do atacante com o Cruz-Maltino vai até o final de 2026.