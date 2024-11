Justiça marca julgamento de recurso envolvendo Vasco SAF, 777 Partners e associação

Vasco associativo detém o controle da SAF em razão de uma decisão judicial (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Gabriel Guimarães e Matheus Guimarães • Publicada em 09/11/2024 - 20:35 • Rio de Janeiro (RJ)

A Justiça do Rio marcou o julgamento do agravo que a Vasco SAF moveu no processo envolvendo a associação e a 777 Partners. Segundo informações apuradas pelo Lance!, a sessão será no dia 27 de novembro, às 13h (de Brasília).

No recurso, a SAF do Vasco tinha pedido um efeito suspensivo da decisão que deu controle à associação. Além disso, a empresa também pediu o equilíbrio dos poderes para proteger a governança e os funcionários e a constituição de um Conselho de Administração mais equilibrado. Ambos os requerimentos foram negados pela Justiça.

Com a negativa, o Vasco, como associação, segue no controle da SAF em razão de uma liminar que a Justiça concedeu no início de maio. Os processos foram remetidos ao plenário, onde outros dois desembargadores também vão julgar o mérito.

Sem desfecho positivo entre Vasco e A-CAP

Em paralelo a isto, o Vasco e a A-CAP, empresa que controla os ativos da 777 Partners, escolheram, na última quarta-feira (6), a árbitra que fecha a mesa da Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A advogada Paula Andrea Forgioni é quem vai presidir a mesa do julgamento envolvendo o clube e a empresa norte-americana. A presidente tem o voto com maior peso na disputa.

O Vasco indicou a advogada Ana Tereza Basílio, enquanto os estadunidenses escolheram o advogado Maurício Almeida Prado. A FGV indicou nomes para o terceiro árbitro, só que na época, a arbitragem foi suspensa por um consenso entre as partes.

A arbitragem foi suspensa por 90 dias. Na última semana, o processo foi retomado por falta de um acordo entre Vasco e A-CAP.