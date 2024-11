Torcedores do Vasco ficaram insatisfeitos com Piton após Fortaleza abrir o placar (Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 19:28 • Fortaleza (CE)

Os torcedores do Vasco se revoltaram com Lucas Piton após o Fortaleza abrir o placar. Para alguns internautas, o lateral-esquerdo falhou no lance que originou o gol do Leão do Pici. Confira as reações abaixo.

➡️ Com novidades, Vasco está escalado para enfrentar o Fortaleza

Na jogada do gol do Fortaleza, Lucas Piton saiu jogando errado, a bola sobra em Tinga, que dá um chapéu no lateral-esquerdo cruz-maltino e cruza. Emmanuel Martínez antecipou e tirou de Léo Jardim para abrir o placar.