Rafael Paiva busca quebrar mais uma escrita como treinador do Vasco

Publicada em 09/11/2024 - 10:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco encara o Fortaleza neste sábado (9), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Técnico do Gigante da Colina, Rafael Paiva visita o Leão do Pici na busca por liderar mais uma quebra de escrita pela equipe carioca: o Vasco não vence como visitante no confronto direto há 21 anos.

O fim de jejuns, aliás, tem sido uma das características marcantes da passagem de Paiva no comando técnico do time. Foi com ele na beira do gramado que o Cruz-Maltino voltou a vencer o Corinthians após 14 anos de seca, retornou às semifinais da Copa do Brasil depois de 13 anos, alcançou uma sequência de quatro triunfos no Brasileirão, o que não acontecia desde 2012.

Vasco quer encerrar jejum contra o Fortaleza

A última vez que o Vasco voltou para o Rio de Janeiro com três pontos conquistados contra o Fortaleza aconteceu em 2003, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo magro por 1 a 0 no Castelão teve gol de Marcelinho Carioca e foi o primeiro do Cruz-Maltino naquela edição da competição. O time carioca, comandado por Antônio Lopes, contava com nomes como Fábio, Donizete e Edmundo, além do "Pé de Anjo".

Desde então, o Vasco visitou o Leão sete vezes, por Brasileirão, Série B e Copa do Brasil: são quatro empates e três derrotas. O último gol marcado pelo Gigante no confronto fora de casa foi há cinco anos.

Fortaleza 0x0 Vasco - Copa do Brasil 2024

Fortaleza 2x0 Vasco - Brasileirão 2023

Fortaleza 3x0 Vasco - Brasileirão 2020

Fortaleza 1x1 Vasco - Brasileirão 2019

Fortaleza 1x1 Vasco - Série B 2009

Fortaleza 1x1 Vasco - Brasileirão 2006

Fortaleza 4x2 Vasco - Brasileirão 2005

Apesar disso, o retrospecto carioca contra o Fortaleza, nesta temporada, é positivo: além da classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o time de Rafael Paiva venceu por 2 a 0 no primeiro turno do Brasileirão, com gols de Vegetti e Mateus Carvalho.

O Cruz-Maltino é o quinto pior visitante do Campeonato Brasileiro 2024, com apenas três vitórias em 16 partidas disputadas. Do outro lado, o Fortaleza é o líder entre os mandantes no torneio e ainda não foi derrotado na competição: são 12 vitórias e quatro empates.

O time de Paiva ocupa a nona colocação na tabela, com 43 pontos em 32 jogos. A quebra da escrita no Castelão faria o Gigante da Colina encostar no grupo que briga por vagas na Libertadores 2025.

