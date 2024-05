SAF do Vasco recorreu no processo que tem a liminar favorável ao associativo (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Gabriel Dayrell Guimarães e Matheus Guimarães • Publicada em 20/05/2024 - 20:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O processo envolvendo o Vasco como associação e a 777 Partners voltou a se movimentar. A SAF, que também é ré, recorreu da liminar que foi favorável ao clube associativo. Saiba os motivos a seguir.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, a SAF do Vasco quer equilibrar os poderes para proteger a governança e os funcionários da empresa. Além disso, o intuito é também de construir um Conselho de Administração mais equilibrado.

Caso a liminar seja mantida, a SAF do Vasco pede para que a Justiça do Rio delimite os poderes do sócio majoritário.

🧐 EPISÓDIO ENVOLVENDO ADVOGADA DA SAF:

Nesta segunda-feira (20), um perito foi ao escritório para recolher provas e documentações. Uma advogada da SAF recebeu o representante da empresa e alegou, com base na lei, que o despacho do juiz não possuía permissão para acesso e perícia no local. A informação foi publicada primeiramente pelo "Uol" e confirmada por esta reportagem.

O Lance! também apurou que após um tempo de conversa, o perito ameçou pedido de prisão para a advogada da SAF. Ao final, a doutora não foi detida, nem a perícia foi feita.

Vasco enfrenta o Fortaleza na Copa do Brasil (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Dentro das quatro linhas, o Vasco entra em campo para enfrentar o Fortaleza, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 desta terça-feira (21), em São Januário.