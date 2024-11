Com novidades, Vasco está escalado para enfrentar o Fortaleza

Vasco está definido para enfrentar o Fortaleza (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 18:01 • Fortaleza (CE)

O Vasco está confirmado para enfrentar o Fortaleza na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva promoveu mudanças em relação ao time que perdeu para o Botafogo no último clássico carioca da temporada.

As novidades ficam por conta do meio-campo e do ataque. O volante Galdames e o ponta Emerson Rodríguez começam a partida. Além disso, Maicon entra no lugar de João Victor, que está suspenso pelo cartão vermelho no clássico.

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Galdames; Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez e Vegetti.

Vasco e Fortaleza se enfrentam no Castelão neste sábado (9). A bola rola às 19h.