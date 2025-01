Fábio Carille celebra vitória do Vasco e garante: ‘A evolução vai ser jogo a jogo’

O Vasco teve uma grande atuação na vitória por 4 a 1 diante da Portuguesa-RJ na noite deste domingo (26), em São Januário. Após a partida, o técnico Fábio Carille elogiou o desempenho de sua equipe, e garantiu que o processo de evolução segue jogo a jogo.

- É sempre importante ganhar, ainda mais no inicio do trabalho. No final do primeiro tempo sentimos parte física e você fica com receio de fazer (as substituições) no intervalo e perder pro segundo tempo. Então resolvemos voltar com o mesmo time. Mas fisicamente a gente viu que estava abaixo, ali com 15 minutos eu faço três mudanças e seguro as outras duas para alguma emergência. A evolução vai ser jogo a jogo. Hoje vi coisas importantes por dentro que eu quero. Os erros são normais no início, ainda mais que cansaço vai batendo. Muito feliz por esse momento, minha estreia em São Januário pelo Vasco - iniciou Carille.

Fábio Carille durante a partida contra a Portuguesa-RJ em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

- A torcida apoiando o tempo todo e a gente fazendo por merecer dentro de campo. Jogadores que entraram, dando resposta, fazendo o time crescer novamente. Não é uma preparação de 11, é uma preparação de um elenco todo. Muito feliz com isso, mostrando que estamos no caminho certo - completou o jogador.

Elogios de Carille para Coutinho

A vitória do Vasco neste domingo contou com uma pintura de Coutinho. O treinador aproveitou para enaltecer a qualidade e o profissionalismo do atleta.

- A expectativa sobre ele é enorme e tem que ser, né? Por tudo que ele já conquistou, por onde ele chegou, profissional exemplar, porque senão não fica tanto tempo na Europa. O jogador para ficar na Europa não é só qualidade técnica, tem que ser um ótimo profissional e ele é. A a gente vai dar todo suporte para que ele possa desenvolver - afirmou.