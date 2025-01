Vegetti enaltece vitória do Vasco, mas garante: ‘Há muitas coisas para corrigir’

Vegetti, atacante cruz-maltino, foi um dos responsáveis pela vitória do Vasco por 4 a 1 diante da Portuguesa-RJ na noite deste domingo (26). Em São Januário, o argentino, uma das lideranças da equipe carioca, marcou dois gols. Após o triunfo, ele comentou sobre o seu momento, e reforçou que há o que corrigir no coletivo.

continua após a publicidade

- Pessoalmente procuro sempre melhorar, busco sempre a perfeição, sei que por causa da minha idade tenho que treinar mais, tenho que me cuidar mais, tenho que ser mais responsável e procuro ser melhor a cada dia. Como grupo acho que estamos fazendo um ótimo trabalho, embora ainda tenha muito o que melhorar. No início do ano estamos trabalhando bem, estamos muito felizes com os resultados, mas há muitas coisas para corrigir - disse Vegetti ao "SporTV".

Como foi o jogo em São Januário

O Vasco começou o confronto levando perigo ao gol da Portuguesa-RJ logo aos dois minutos, em jogada muito bem trabalhada com troca de passes. Pressionando, o time de São Januário abriu o placar aos 23 minutos com Vegetti, que atrapalhou a saída do goleiro Bruno e mandou a bola para o fundo da rede. Dominante em campo, a equipe de Fábio Carille ampliou com Coutinho, que acertou um lindo chute de chapa, após tirar marcadores da jogada.

continua após a publicidade

A Zebra, em uma ida relâmpago ao ataque, descontou com Joãozinho, que assim como Coutinho conseguiu marcar em uma bonita finalização. Léo Jardim não teve o que fazer.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Segundo tempo contou com um equilíbrio maior, com chances de gol para ambos os lados. No entanto, foi o Vasco que voltou a balançar a rede, aos 36 minutos. Após tabelinha com o suíço Maxime Domínguez, Paulo Henrique chutou de canhota para ampliar a rede. Ainda deu tempo de Vegetti marcar o quarto e sacramentar a vitória.

continua após a publicidade