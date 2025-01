Zagueiro Léo, ex-Vasco, é alvo de racismo em Coritiba x Athletico Paranaense

O zagueiro Léo, ex-Vasco, foi vítima de injúria racial no clássico entre Coritiba e Athletico Paranaense, neste sábado (25). No Couto Pereira, um torcedor não identificado chamou o defensor de "macaco" e "preto", logo após a expulsão do atleta na partida pelo Campeonato Paranaense. A partida, que terminou empatada em 0 a 0, também contou uma confusão entre os jogadores após o apito final.

Veja o vídeo que circula nas redes sociais com a injúria racial cometida contra o zagueiro Léo: