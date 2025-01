Vasco negocia venda de Leandrinho para clube árabe

O Vasco negocia a venda de Leandrinho ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. O lateral-esquerdo está disputando o Sul-Americano na Venezuela. Confira abaixo todos os detalhes da negociação.

continua após a publicidade

➡️ Paulinho abre os caminhos para vitória e tem ‘recomeço’ redentor pelo Vasco

A proposta do Al-Shabab consiste num empréstimo de seis meses. Ou seja, até o término da temporada árabe. O Vasco deve receber cerca de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões na cotação atual), além do abatimento da dívida por Paulinho, no valor de 750 mil dólares (R$ 4,4 milhões).

Além disso, o empréstimo de Leandrinho ao Al-Shabab terá obrigação de compra fixada em 3,5 milhões de dólares (R$ 20,7 milhões). O clube árabe terá que pagar o valor à vista em maio de 2025.

continua após a publicidade

A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Leandrinho pelo Vasco

Leandrinho foi revelado pelo clube na última temporada. Em 2024, o lateral-esquerdo fez 23 jogos com a camisa cruz-maltina, marcou dois gols e deu uma assistência.

Com problemas no ataque, ao final da temporada, o Vasco chegou a jogar com Leandrinho improvisado na ponta esquerda. Hoje, a posição é uma prioridade para o clube contratar no mercado.

continua após a publicidade

Leandrinho não deve ficar no Cruz-Maltino em 2025 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco