Uma loucura! A partida entre Flamengo e Vasco, válida pelas quartas de final da Copa Super 8, ficou marcado pela confusão generalizada em quadra. O confronto, realizado neste domingo (26), teve cinco expulsões e a arbitragem teve de paralisar o jogo por 35 minutos ao todo.

Como começou a confusão?

Em uma briga por rebote, Eugeniusz, ala do Vasco agarrou o braço de Williams, do Flamengo, e os atletas se enroscaram. Outro ala do Vasco, Humberto empurrou Williams no chão e o clima esquentou de vez. O pivô rubro-negro Gallizzi empurrou Scheuer na quadra e a confusão se instaurou. Após separarem os atletas, Marquinhos, experiente jogador do Vasco discutiu com o árbitro da partida, Cristiano Jesus, e com o treinador do Flamengo, Gustavo de Conti.

O jogo ficou paralisado por 20 minutos e, depois de muita análise da arbitragem três atletas foram expulsos: Humberto e Marquinhos pelo lado Vasco e Gallizzi pelo lado rubro-negro.

Alexey em quadra durante jogo entre Flamengo e Vasco, pela Copa Super 8 (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Já no último quarto da partida, outra confusão. Eugeniusz estourou o limite de faltas e foi expulso, o que gerou reclamação por parte da comissão técnica — que resultou na expulsão do treinador Léo Figueiró também. Na saída de quadra, os torcedores do Flamengo arremessaram objetos em direção ao banco do Vasco, que decidiu tirar o time de quadra, alegando falta de segurança.

A partida ficou cerca de 15 minutos paralisada. Na volta, os atletas do Vasco decidiram não jogar competitivamente e apenas gastavam o tempo de posse, para fazer o relógio andar. O Flamengo, por sua vez, manteve o ritmo e emendou uma cesta atrás da outra, para sacramentar o resultado: 92 a 73.

