Na primeira partida do time principal em São Januário neste ano, o Vasco venceu a Portuguesa-RJ por 4 a 1 neste domingo (26), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Os gols da vitória cruz-maltina foram de Vegetti (2x), Philippe Coutinho e Paulo Henrique. O de Coutinho, aliás, foi uma pintura. Joãozinho descontou pela Zebra, também em uma bonita finalização.

Com a vitória, o Gigante da Colina pulou para a terceira posição, com nove pontos, ultrapassando o Flamengo. A Portuguesa, agora, é a nona colocada.

Como foi o jogo

O Vasco começou o confronto levando perigo ao gol da Portuguesa-RJ logo aos dois minutos, em jogada muito bem trabalhada com troca de passes. Pressionando, o time de São Januário abriu o placar aos 23 minutos com Vegetti, que atrapalhou a saída do goleiro Bruno e mandou a bola para o fundo da rede. Dominante em campo, a equipe de Fábio Carille ampliou com Coutinho, que acertou um lindo chute de chapa, após tirar marcadores da jogada.

Vegetti comemorando gol em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A Zebra, em uma ida relâmpago ao ataque, descontou com Joãozinho, que assim como Coutinho conseguiu marcar em uma bonita finalização. Léo Jardim não teve o que fazer.

O Segundo tempo contou com um equilíbrio maior, com chances de gol para ambos os lados. No entanto, foi o Vasco que voltou a balançar a rede, aos 36 minutos. Após tabelinha com o suíço Maxime Domínguez, Paulo Henrique chutou de canhota para ampliar a rede. Ainda deu tempo de Vegetti marcar o quarto e sacramentar a vitória.

O que vem por aí para Vasco e Portuguesa-RJ

O Vasco volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Maricá às 19h. Já a Portuguesa-RJ, no mesmo dia, visita o Volta Redonda às 20h30.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 4 X 1 PORTUGUESA-RJ

TAÇA GUANABARA - 5ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: 26 de janeiro de 2025, 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Vegetti, 23'/1°T (1-0); Coutinho, 38'/1°T (2-0); Joãozinho, 46'/1°T (2-1); Paulo Henrique, 36'/2°T (3-1); Vegetti, 40'/2°T (4-1)

🟨 Cartões amarelos: João Paulo, Anderson Rosa e Iran (POR); Vegetti e Coutinho (VAS)

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho (Mateus Carvalho) e Tchê Tchê (Hugo Moura); Coutinho (Payet), Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti (Bruno Lopes).

PORTUGUESA-RJ (Técnico: Douglas Ferreira)

Bruno; Lucas Mota, Ian Carlo (Clayton), Iran Sidny e Kaike Silva (Joazi); Wellington Cézar, João Paulo (Willian) e Anderson Rosa (Miguel Vinicius); Romarinho, Joãozinho e Lohan (Rafael Silva).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Thayse Marques Fonseca e Ana Vitória Trindade Ferreira

4️⃣ Quarto árbitro: Marcus Vinicius Fernandes Araújo

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett