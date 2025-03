A Comissão de Arbitragem da CBF escolheu o árbitro que vai comandar o jogo da segunda fase da Copa do Brasil entre Nova Iguaçu e Vasco na próxima quarta-feira (5). Anderson Daronco, que esteve envolvido nas polêmicas do jogo entre Juventude e Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, foi o escolhido.

Apesar do mando de campo ser do Nova Iguaçu, a partida será realizada no estádio Nilton Santos, normalmente palcos de jogos do Botafogo. Será a segunda vez em menos de uma semana que o Vasco jogará no Engenhão, já que o jogo de ida contra o Flamengo pela semifinal do Carioca foi realizado lá, por decisão do Cruzmaltino.

Na primeira fase, o Vasco venceu o União Rondonópolis pelo placar de 3x0 no estádio Kleber Andrade, no Espiríto Santo. Os gols foram marcados Vegetti, Rayan e Hugo Moura. Já o Nova Iguaçu bateu o Barcelona (RO) por 4x1. Os gols do Laranjão da Baixada foram marcados por Gabriel Barbosa (2x), Victor Rangel e Alexandre Junio.

Polêmicas de Anderson Daronco, escalado para Nova Iguaçu x Vasco

Escalado para a partida entre Nova Iguaçu x Vasco, Anderson Daronco acumula algumas polêmicas durante sua extensa carreira de 26 anos como árbitro de futebol. Na partida entre Fortaleza e Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2024, Daronco foi flagrado xingando um torcedor depois de ser provocado pelas arquibancadas.

(Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Ainda em 2024, Daronco foi chamado para depor pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por um suposto erro no clássico entre Vasco e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O pedido foi feito pelo Fluminense.