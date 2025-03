O Vasco foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 neste sábado (1º), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Estádio Nilton Santos, Bruno Henrique marcou, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra. O confronto ficou marcado pelo início violento, que ditou o clima do jogo.

Logo nos primeiro segundos da partida, os jogadores do Vasco mostraram qual seria o tom da partida. O lances iniciais foram marcados por faltas duras e chegadas fortes. O Cruz-Maltino terminou o confronto com cinco jogadores amarelados. A estratégia estava clara: tentar levar o jogo para um lado mais físico e quente.

A escolha, porém, parece ter sido equivocada. Não apenas pelo resultado negativo no fim da partida, mas pelo que os dois times demonstraram no decorrer dela. O Vasco conseguiu enfrentar o Flamengo sem demonstrar a disparidade técnica e de investimento. O Cruz-Maltino que, inclusive, conseguiu criar as melhores chances e levar mais perigos até o gol do Rubro-Negro.

O fato do Gigante da Colina ter conseguido fazer frente parece ter surpreendido até o próprio time. O time, que escolheu no ínicio da partida levar o jogo para um lado mais físico, viu que o melhor caminho pudesse ter sido colocar a bola no chão. Porém, o futebol não é uma ciência exata. Não dá para saber se o resultado seria outro.

Após o fim da partida Filipe Luís e Fábio Carille fizeram comentários que corroboraram com a tese desta matéria. Os dois técnicos se enfrentam novamente para decidir a vaga na final.

- Primeiro tempo brigamos, lutamos, quisemos lutar e até passamos um pouquinho da dose de tanta vontade. Na parada técnica pedi para eles terem calma. Começou a amarelar muito cedo - disse Carille.

- O problema são as expectativas que se criam. Todo mundo achou que chegaríamos no campo artificial e faríamos 5 a 0, mas não é assim. O anormal foi o primeiro tempo do jogo do Maracanã. O Vasco tem Vegetti e Coutinho, não é fácil. OVasco fez um grande jogo e tem um elenco subestimado - contou Filipe Luís.