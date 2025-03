Carille se arrepende de atitude do Vasco na derrota para o Flamengo: ‘Passamos da dose’

O técnico Fábio Carille falou sobre a atitude do Vasco no começo da partida que terminou em derrota para o Flamengo. O Rubro-Negro venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0 neste sábado (1º), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Estádio Nilton Santos, Bruno Henrique marcou, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra. As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de março, no Maracanã.

- Primeiro tempo brigamos, lutamos, quisemos lutar e até passamos um pouquinho da dose de tanta vontade. Na parada técnica pedi para eles terem calma. Começou a amarelar muito cedo. No segundo tempo eles começaram a usar muito o Rossi, começou a levar o nosso time para trás e isso tirou um pouco da nossa paciência - disse o treinador vascaíno.

Pressionando o rival, a equipe rubro-negra balançou a rede aos 21' com Bruno Henrique, que acertou um bonito chute de fora da área. Para Carille, o Vasco sentiu o gol a caiu de rendimento.

- Não é a primeira vez que acontece, eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol parece que tudo acabou. A gente trabalha para não tomar gol, mas faz parte do jogo. Tem que ficar firme, forte, mas a gente se entrega. Esse é um trabalho meu - falou Carille, que completou:

- Os três adversários aqui do Rio conquistando nos últimos anos. Botafogo, Fluminense e Flamengo conquistando, isso traz uma impaciência ainda maior do torcedor. Nós aqui dentro temos que saber isso. E tem que continuar trabalhando, tá? É um grupo qualificado e que agora é o meu trabalho e da minha comissão para que a gente seja mais organizado dentro de campo durante os 90 minutos.

O que vem por aí para o Vasco?

Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 8, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Antes disso, porém, o Cruz-Maltino encara o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Já o Rubro-Negro terá a semana livre.