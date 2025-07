Vasco treina no CT do CSA após empate pela Copa do Brasil

O Vasco e o CSA foram adversários na última quarta-feira (30) e se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo terminou empatado por 0 a 0 e a decisão da vaga acontecerá na próxima quarta-feira (6), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Fernando Diniz no CT do CSA (Foto: Reprodução / Instagram)

Um dia após o confronto com o CSA, o Vasco utilizou as instalações do time alagoano para realizar um treinamento. Fernando Diniz, a comissão técnica e os jogadores do Cruz-Maltino foram recebidos pela diretoria do Azulão no CT Gustavo Paiva. A presidente Mirian Monte, o executivo de futebol, Jadson Oliveira, o diretor administrativo, Hender Borges, e o técnico Márcio Fernandes estiveram presentes no local.

O time carioca enfrenta o Mirassol pela 18ª rodada do Brasileirão, em São Paulo, no sábado (1). O time vai permanecer em Maceió até viajar direto para a cidade paulista para a disputa do jogo. Antes de deixar o estado, o Vasco vai treinar mais uma vez no CT do CSA.

Como foi o jogo entre CSA e Vasco?

O Vasco dominou o CSA nos primeiros 20 minutos da etapa inicial e não deixou os alagoanos respirarem. Quando começou a entrar na partida, o Azulão passou a assustar o Cruz-Maltino e apostou nas bolas longas no pivô de Tiago Marques.

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro: Vasco sufocando e o CSA se defendendo como podia. Em mais um jogo, o Cruz-Maltino teve volume e finalizou diversas vezes ao gol adversário. Por outro lado, a equipe alagoana não soube aproveitar os poucos contra-ataques que teve.

David em Vasco x CSA pela Copa do Brasil (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Diniz tentou colocar qualidade e velocidade com as entradas de Coutinho e Loide Augusto, respectivamente. A dupla oxigenou o setor ofensivo e não deixou o ritmo diminuir. No entanto, esbarrou na ineficácia de um ataque que não está sabendo converter as chances que cria.

Para completar, João Victor foi expulso ao final do segundo tempo. O jogador já tinha recebido um cartão amarelo aos 12 minutos da etapa final. Aos 40, o zagueiro do Vasco impediu um contra-ataque do CSA e recebeu o segundo amarelo.

Com isso, o Vasco segue sem vencer após a Copa do Mundo de Clubes. Ao todo já são quatro empates e duas derrotas em seis partidas.