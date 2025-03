O clássico entre Vasco e Flamengo pelas semifinais do Campeonato Carioca, neste sábado (1), foi marcado por confusões do início ao fim no estádio Nilton Santos. O clima entre os times começou a esquentar quando Lucas Piton deu uma entrada em Wesley no primeiro minuto do jogo, mas os problemas foram até o apito final. Sobrou até para o árbitro Bruno Arleu de Araújo.

O dublador Gustavo Machado fez a leitura labial de algumas das brigas e revelou tudo em seu perfil do X. Ele identificou xingamentos, inclusive, entre Mateus Carvalho e Lucas Freitas, companheiros de equipe no Vasco.

Veja o relato do dublador abaixo:

- É a primeira falta e você deu amarelo? A primeira e tu deu amarelo? - perguntou João Victor, do Vasco, para o árbitro.

- Só o capitão - respondeu o árbitro Bruno Arleu.

- Você não tem que falar comigo, você tem que falar é com ele - disse o árbitro para Vegetti, capitão do Vasco.

- Vamos! Pegou na bola! Foi na bola! - comemorou Pulgar, após entrada em Coutinho.

- Você tá pilhado - disse Bruno Henrique para o árbitro.

- A bola! Não, foi o quê? - Reclamou Gerson

- Ei, concentra na última bola - disse Gerson para companheiros do Flamengo

- O que é isso? Olha, olha aqui. Olha essa p**** aqui. Olha aqui. O que é isso? Olha isso. P****, ele fez isso na tua frente, p****. - disse Coutinho para o árbitro após entrada de Wesley em Vegetti.

-Tu que vem xingando, bobão - disse Luiz Araújo para Paulo Henrique, do Vasco

- Ei, Bruno! C******! Que isso, não é falta? Agarrando, porra - reclamou Bruno Henrique

- Vai se f****, rapaz. Tira a bola, c****** - Disse Mateus Carvalho para Lucas Freitas, do Vasco.

- Toma no c* - respondeu Lucas para Mateus Carvalho

Confira o post do dublador sobre as confusões em Vasco e Flamengo

Flamengo venceu o Vasco em clássico marcado por confusões

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 neste sábado (1º), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Estádio Nilton Santos, Bruno Henrique marcou, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra. As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de março, no Maracanã.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo?

1️⃣ Primeiro tempo

O Clássico dos Milhões começou quente no Nilton Santos. Foram seis cartões amarelos nos primeiros 25 minutos de jogo para os dois times.

O Vasco foi melhor em campo na primeira etapa e levou perigo ao gol de Rossi. O time de Filipe Luís esteve em um dia atípico, com muitos erros de passes, principalmente no setor defensivo. Ortiz, por exemplo, falhava mais do que o habitual. No entanto, já na reta final do primeiro tempo, tirou a bola em cima da linha para evitar o gol de Rayan.

2️⃣ Segundo tempo

Com Luiz Araújo e Plata invertidos, o Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. Araújo, aliás, mandou a bola na trave de Léo Jardim aos 11 minutos. Pressionando o rival, a equipe rubro-negra balançou a rede aos 21' com Bruno Henrique, que acertou um bonito chute de fora da área. O Vasco buscou o empate, mas esbarrou no sistema defensivo do Flamengo, que teve uma postura diferente da etapa anterior. Assim, a equipe da Gávea levou a melhor no primeiro jogo da semifinal.