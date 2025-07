O Vasco foi derrotado pelo Athletico-PR e foi eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Furacão venceu por 4 a 2 no CT do Caju, em Curitiba, nesta quarta-feira (31). O destaque da partida foi o meia Lima, que brilhou ao marcar três gols durante o confronto das quartas de final.

Após Lima abrir o placar logo no primeiro tempo. O Gigante da Colina melhorou na segunda etapa e, em bela jogada do ponta Juninho, conseguiu empatar a partida com um gol de Léo Jacó. O Athletico não demorou a retomar a liderança com um gol de Chiqueti. Na sequência, Lima voltou a se destacar, anotando mais dois gols e ampliando a vantagem do clube do Paraná. Euder ainda conseguiu marcar para o Vasco nos minutos finais, mas isso não foi suficiente para evitar a eliminação da equipe cruzmaltina.

Léo Jacó comemora gol marcado pelo Vasco

Sob o comando do técnico português João Correia, que fez parte da comissão técnica do Vasco em 2022, o Athletico agora aguarda o vencedor do duelo entre Bragantino e Fortaleza, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, às 19h, para saber quem será seu adversário na semifinal. Na outra chave, o Cruzeiro avançou ao vencer o Flamengo nos pênaltis, enquanto o Palmeiras eliminou o Juventude.

As semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 serão disputadas em jogo único, com datas previstas para os dias 13 e 14 de agosto.