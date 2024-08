Daronco foi chamado para depor pelo STJD (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 16:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Anderson Daronco foi chamado para depor pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por um suposto erro no clássico entre Vasco e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada primeiramente pelo "Metrópoles".

O pedido foi feito pelo Fluminense. O STJD abriu um inquérito para investigar um possível erro de Daronco e da equipe do VAR no primeiro gol do Vasco. Para os tricolores, a bola bateu na mão de Vegetti antes do argentino balançar a rede.

Daronco chegou a ser chamado pelo VAR para analisar o lance. O árbitro considerou as imagens inconclusivas e decidiu manter a decisão de campo.

O árbitro de vídeo e o assistente também serão ouvidos. O relator do caso, Marco Aurélio Choy, solicitou as imagens do VAR na íntegra.

Anderson Daronco vai prestar depoimento no STJD (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0. A partida, que foi válida pela 22ª rodada do Brasileirão, aconteceu no Estádio Nilton Santos.