Daronco xinga torcedor antes de Fortaleza x Flamengo; veja o vídeo

Antes do ínicio da partida entre Fortaleza e Flamengo , nesta terça-feira (26), o árbitro Anderson Daronco apareceu em vídeo xingando um torcedor, que havia provocado o juiz. O jogo é válido pela 35ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. Assista ao vídeo acima:

Como foi a confusão com Daronco?

O torcedor que provocou Daronco grita na direção do árbitro:

- Vai roubar hoje não, ladrão!

A resposta do juiz foi:

- Vai tomar ***

No momento da troca de ofensas, Anderson estava se dirigindo ao vestiário após fazer um trabalho prévio de aquecimento no gramado para a partida entre Fortaleza e Flamengo.

Como chega o Flamengo e o Fortaleza

O Flamengo chega para o jogo de hoje depois de ter vencido seu jogo contra o Cuiabá, por 2 a 1, jogando fora de sus domínios. A equipe carioca é a atual quinta colocada no Brasileirão, com 62 pontos somados, fazendo confronto direto pelo G4 contra seu rival desta terça. Nas últimas cinco rodadas, o time tem três vitórias, um empate e uma derrota.

Já o Fortaleza vem para esta partida após empatar com o Fluminense pelo placar de 2 a 2, jogando no Maracanã, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos pela competição, a equipe cearense possui duas vitórias e três empates. Com os resultados, o Fortaleza atingiu a quarta colocação no Brasileirão, com 64 pontos somados.