ANÁLISE: Expulsão de João Victor pelo Vasco mostra que zagueiro ‘não pode’ e ‘nem quer’ mudar cenário de desgaste

O confronto entre Vasco e CSA poderia ter um grande vilão se o pior acontecesse nos minutos finais: João Victor. Apesar de não ter tido culpa no resultado, o zagueiro foi expulso mais uma vez vestindo a camisa cruz-maltina.

A tônica do jogo foi a mesma que acompanha o Vasco desde o empate com o Grêmio: o time cria e não converte as chances em gols. Esta foi mais uma partida em que a equipe de Diniz teve volume e não saiu com a vitória.

Mas em particular, a partida teve um sabor especial, negativamente, para João Victor estava tendo uma atuação honesta e na média. Aos 12 minutos, o zagueiro recebeu um cartão amarelo por uma falta que poderia ter sido evitada. No final do jogo, aos 40 minutos, o jogador foi expulso.

No lance, João Victor impediu um contra-ataque do CSA. O zagueiro do Vasco acertou o cotovelo em Marcelinho e recebeu o segundo cartão amarelo. Este é o quinto cartão vermelho (o primeiro no ano) recebido pelo defensor em dois anos no Cruz-Maltino.

João Victor já afirmou que 'não pode' fazer nada contra vaias e descrença da torcida (Foto: Reprodução/Lance!)

Meta não cumprida

No início do ano, João Victor disse que uma das metas era não ser expulso. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o zagueiro do Vasco reforçou o objetivo, que não foi cumprido.

- As expulsões foram corretas. Teve uma que achei injusta, mas já foi. Não é nem questão de indisciplinado, é coisa do momento. Ninguém entra em campo para ser expulso. Não queria prejudicar a equipe, sair do jogo e deixar a equipe com um jogador a menos. Mas são coisas que acontecem no campo que não tem muito o que fazer. Tenho me policiado para não acontecer mais. Não quero tomar cartão vermelho esse ano. A minha meta é não tomar mais cartão vermelho - disse João Victor ao Lance!.

Ao Lance!, João Victor disse que tinha como meta não ser mais expulso (Foto: Lance!)

Paciência passou do limite

A expulsão de João Victor vem logo após o jogador dizer que "não pode fazer nada" para o torcedor recuperar a confiança. O zagueiro do Vasco é um dos que mais sofre com as críticas por parte dos vascaínos.

- Tem que confiar. Não posso fazer nada. Se não confiar na gente… é pior - afirmou João Victor após o empate com o Del Valle.

A declaração pode ser encarada como um sinal de desgaste na relação. Até porque, se for da vontade de João Victor dar a volta por cima, só depende do próprio para tudo fluir dentro de campo.

João Victor já foi cobrado por organizadas, vaiado e xingado pelas arquibancadas. O zagueiro também teve apoio do torcedor, que cansou, e não vê o cenário mudar.

João Victor é um dos principais alvos de críticas da torcida do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Contratado pelo Vasco em 2024, João Victor é a contratação mais cara da história do clube. Ao todo, o Cruz-Maltino desembolsou 6 milhões de euros (R$ 32 milhões na época) para tirar o zagueiro do Benfica, de Portugal, e assinar até o final de dezembro de 2028.

O Vasco ainda pode ter que desembolsar mais 2 milhões de euros caso não seja rebaixado esse ano. O Cruz-Maltino já é obrigado a pagar 1 milhão de euro ao Benfica, em razão da permanência na elite do futebol brasileiro em 2024.