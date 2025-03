Classificado para a final do Gauchão após derrotar o Juventude nos pênaltis, a vaga do Grêmio continua sendo discutida nas redes sociais e dividindo opiniões, principalmente o gol marcado por Gustavo Martins. O comentarista de arbitragem Leonardo Gaciba, da "ESPN", afirmou que o gol polêmico do Grêmio foi irregular.

Para o ex-árbitro, o tento anotado por Gustavo Martins deveria ter sido anulado por Anderson Daronco, já que o zagueiro do Grêmio cometeu um "jogo perigoso" e raspou o pé no rosto do atacante do Juventude, Mandaca.

- Para mim, gol do Grêmio foi irregular. No momento que faz a bicicleta, o jogador do Grêmio, na minha opinião, comete jogo perigoso. A partir do momento que faz bicicleta e, até mesmo, antes de tocar a bola, tem um raspão no rosto do jogador do Juventude, para mim se caracteriza tiro livre direto. Ou seja, jogada perigosa, com contato físico. Na minha interpretação, gol irregular.

Veja o lance do gol polêmico do Grêmio

Gaciba divide opiniões na web

A fala de Gaciba, no entanto, não agradou alguns torcedores, que rapidamente se manifestaram. Já outros concordaram com a opinião do ex-árbitro e endossaram o coro que houve irregularidade na validação do gol, que colocou o Grêmio na disputa dos pênaltis.

"Gaciba nunca validou nenhum gol do Grêmio. Ele nem disfarça. Ainda bem que ele não tem moral nenhuma para falar sobre futebol", opiniou um usuário do X. "Óbvio que o colorado Gaciba achou o gol irregular", disse outro.

"Meteram a mão no juventude com força esse Daronco é ex árbitro esse cara já prejudicou muitos clubes… tá na hora dele aposentar", concordou um internauta.