Neste sábado (1), Dimitri Payet teve mais uma atuação discreta no clássico entre Vasco e Flamengo, em partida válida pelo jogo de ida de semifinal do Campeonato Carioca, realizada no Estádio Nilton Santos. Enfrentando o rival carioca, o meia francês entrou em campo na reta final do jogo e não conseguiu deixar sua marca. A atuação de Payet foi a gota d'água para o jornalista Fernando Campos, que detonou o meia.

O desempenho apagado contra o Flamengo soma-se a uma sequência de confrontos em que Payet não conseguiu brilhar, como apontam torcedores nas redes sociais, reforçando a percepção de que ele não consegue repetir no Brasil o nível exibido em clubes como o West Ham, citado por Fernando.

A queda de produção intensificou as cobranças, transformando a esperança inicial em frustração para muitos vascaínos, que agora veem o investimento no francês como um retorno aquém do esperado para um jogador de seu calibre.

Desde sua chegada em agosto de 2023, ele foi peça-chave na campanha que evitou o rebaixamento do clube na Série A daquele ano, marcando gols decisivos e sendo ovacionado como um herói pelos cruzmaltinos. No entanto, nos anos seguintes, seu rendimento caiu drasticamente.

Lesões recorrentes limitaram sua regularidade, e a idade avançada parece pesar em sua capacidade física para suportar o ritmo intenso do futebol brasileiro.

Quando chegou ao Vasco em 2023, Dimitri Payet foi recebido com enorme expectativa, tratado como um ídolo instantâneo e comparado a grandes nomes do futebol brasileiro pela torcida e pela mídia. Com um currículo estrelado na Europa, incluindo passagens marcantes pelo West Ham e Marseille, onde era conhecido por seus golaços de falta e dribles refinados, esperava-se que ele elevasse o patamar técnico do Vasco e fosse o protagonista em campo. Contudo, as críticas têm crescido diante de seu desempenho irregular.