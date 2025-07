Vegetti é, mais uma vez, o artilheiro do Vasco. Ele tem 20 gols marcados em 37 jogos disputados pelo Cruz-Maltino em 2025. No entanto, o argentino de 36 anos tem sido o principal alvo de críticas por parte da torcida nos últimos jogos.

continua após a publicidade

Após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Vasco disputou seis jogos e Vegetti marcou um gol no empate com o Independiente del Valle no empate pela Sul-Americana. Apesar dos bons números no recorte geral do ano, o atacante tem desperdiçado grandes chances nos últimos confrontos do time, que não vence há quatro jogos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Contra o Internacional, o atacante não aproveitou boas oportunidades de balançar a rede para o Vasco. Além disso, esteve diretamente envolvido no lance que resultou no gol de Carbonero, nos acréscimos da partida. Vegetti tentou cortar a bola no campo de defesa e a deixou na medida para o atacante do Internacional finalizar.

continua após a publicidade

Após o quarto empate seguido do Vasco, contra o CSA, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Fernando Diniz saiu em defesa de Vegetti. O treinador reconheceu a má fase do atacante e disse que "quer recuperar" um dos principais jogadores do Vasco.

➡️ Diniz sai em defesa de Vegetti após empate do Vasco: ‘Acredito no potencial dele’

Vegetti disputa bola em jogo contra o CSA (Foto: Marlon Costa/AGIF)

— Acho que temos plano b, mas o plano principal é recuperar o Vegetti na questão de colocar a bola para dentro. A característica principal dele é fazer gol. E hoje ele está jogando em um time diferente das outras temporadas, que cria muito. Acredito muito no potencial nele. Tirando essa questão que ele não conseguiu fazer gol nos últimos jogos, na quantidade que gostaríamos, ele contribui em todas as fases do jogo. Ele não é só um atacante que vai fazer o gol, ele contribui muito na parte tática, também. Ele tem minha confiança. Agora de plano B, poderia ter colocado outro jogador. Tinha o GB. Poderíamos jogar com falso 9, mas o Vegetti é um jogador que temos muita confiança nele. Ele precisa mais de confiança do que tirar ele do time — disse o treinador.

continua após a publicidade

Opinião do analista

Gustavo Fogaça, colunista do Lance! avaliou o desempenho de Vegetti nos jogos mais recentes do Vasco no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Para ele, o argentino apresentou uma queda de rendimento.

— Não há dúvidas que o argentino tem moral com Fernando Diniz. O técnico, sempre que pode, defende o atacante e resgata sua importância para o coletivo. Falando de Diniz, isso é um bom sinal, sem dúvida. A questão é que nos últimos cinco jogos, Vegetti executou pouco da sua principais funções com a bola: finalizar e marcar gols.

Se nas últimas temporadas (23 e 24) a média era de 0,43 gol marcado e 0,1 assistência a cada 90 minutos jogados, nas últimas cinco partidas caiu para 0,2 gol marcado e nenhuma assistência. O desempenho caiu drasticamente e isso reflete no coletivo. Falando de finalizações, foram 19 nos últimos cinco jogos, sendo 7 no alvo (37% aproveitamento).

Ao usar os gols esperados, temos uma média de 13% de probabilidade de gol (0,13xG) a cada finalização. É um valor interessante de chance de gol. No total, Vegetti acumulou 2.6 xG nos últimos cinco jogos, mas marcou apenas 1 gol. O desperdício (ou má execução das ações) é bem claro — opinou.