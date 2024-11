O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a 777 Partners por suspeita de lavagem de dinheiro. Partes da empresa norte-americana e da A-CAP, seguradora que controla os ativos da ex-sócia majoritária da SAF do Vasco, foram intimadas a depor. As informações foram publicadas pelo site norueguês "Josimar Football".

Os investigadores estão examinando se o dinheiro dos segurados das seguradoras da A-CAP foi investido corretamente, segundo a reportagem.

Com a investigação, os clubes da 777 Partners podem ser afetados. A A-CAP já colocou à venda todas as equipes. A seguradora está receosa, uma vez que mais um problema na Justiça pode afastar possíveis investidores.

No momento, um processo interfere na venda dos clubes. A Leadenhall obteve uma liminar contra a alienação dos ativos que pertenciam à 777 Partners. Com isso, toda proposta para a compra de um dos sete times precisa ter o "ok" do fundo inglês.

Há, por exemplo, um acordo para o dono da Roma, Dan Friedkin, comprar o Everton. Porém, a 777 Partners investiu 200 milhões de libras no time inglês, sendo que a transação tinha que passar pelo tribunal estadunidense, já que o empresário precisa pagar o empréstimo-ponte realizado pela ex-sócia majoritária do Vasco.

Pedrinho durante coletiva realizada na sede do Vasco, em São Januário (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

E o Vasco?

O Vasco não tem sido afetado com estas decisões, tendo em vista que a associação retomou o controle da SAF na Justiça. As partes estão em meio a uma disputa judicial pelo controle do futebol cruz-maltino no mesmo passo que buscam um novo investidor. Contudo, o cenário é o mesmo dos outros clubes: sem negociações avançadas.

Além disso, os outros clubes que pertencem à 777 Partners estão com dificuldades para se manter. As equipes contam com dinheiro investido pela A-CAP para sobreviver às dívidas.