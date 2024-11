Com último quarto dominante, Vasco vence o Corinthians pelo NBB

O Vasco venceu o Corinthians, por 90 a 84, em partida válida pelo NBB, neste domingo (17). Com a vitória, o time carioca chega à 9ª colocação na tabela de classificação, enquanto o Corinthians fica na 12ª posição. O confronto foi realizado em no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Como foi a vitória do Vasco no NBB?

O Vasco da Gama buscava uma recuperação no campeonato, após a derrota no clássico contra o Botafogo na partida anterior. Com o apoio de sua torcida, a equipe comandada por Léo Figueiró teve grande desempenho dos dois lados da quadra, com destaque para a atuação de Diego, que foi essencial no quarto decisivo.

Pelo lado do Corinthians, o time buscava a quarta vitória fora de casa nesta temporada do NBB. No entanto, os paulistas fizeram um início de último quarto muito abaixo, onde o Vasco chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Após isso, o Cruz-Maltino apenas administrou e terminou com a vitória. O cestinha do time foi o pivô Victão, com 30 pontos.

Paulichi em quadra durante jogo entre Vasco e Corinthians, pelo NBB (Foto: Maurício Almeida/R10 Score Vasco)

Após uma sequência de três jogos em seis dias, o Vasco terá um bom tempo de descanso. O time carioca volta à quadra apenas no dia 4 de dezembro, contra o Paulistano, às 19h30 (de Brasília). Já o Corinthians encara o Pinheiros no dia 28 de novembro, às 20h.