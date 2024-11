Estreia nesta segunda-feira (18), a série documental que a Vasco TV produziu sobre "O Retorno" do volante Jair aos gramados, após meses afastado por lesão grave no joelho. O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico contra o Flamengo, disputado no dia 4 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca.

Jair será o personagem da primeira série documental produzida pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Mais sobre a série: O Retorno - Jair

Essa série documental vai proporcionar ao torcedor uma visão aprofundada do processo de recuperação de uma lesão, explorando a experiência sob a perspectiva do atleta, dos profissionais do clube e de seus familiares. O documentário abordará de forma íntima as expectativas desde a chegada do jogador ao clube, seus planos e os da família, a interrupção causada pela lesão, a realização da cirurgia e o processo de recuperação até o retorno aos gramados.

A exibição dos episódios será gratuita no YouTube.

Jair comemora volta aos gramados pelo Vasco

"Foram nove meses. É muito tempo. Para quem vive o futebol, não poder fazer parte do dia a dia de treino, viagens e jogos é o mais difícil. Hoje, quando eu estava vindo, eu estava sentindo um frio na barriga. Foi como se eu tivesse voltado a jogar futebol hoje. O tempo fora é o mais difícil."