Luxemburgo revela discussão com Jorge Jesus em Flamengo x Vasco: ‘Vai se f****’

Flamengo e Vasco empataram em 4 a 4 no Brasileirão de 2019 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 06:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Vasco em 2019, Vanderlei Luxemburgo relembrou uma discussão com Jorge Jesus em clássico contra o Flamengo naquele ano. Durante conversa no "Charla Podcast", Luxa afirmou que o português não iria cumprimentá-lo após a partida, que terminou empatada em 4 a 4 no Maracanã.

➡️ Luxemburgo elege gigante da Série A mais difícil de trabalhar: ‘Muito exigente’

- Coloquei o Ribamar porque ali eu sabia que o Flamengo ia defender e que a bola do jogo seria alçada na área. O Flamengo tinha dificuldade na bola aérea, o Rodrigo Caio não era um zagueiro de jogada aérea e o Pablo Marí também não, apesar de ser alto. Tanto que o Ribamar chega passando por cima deles - começou Luxa.

- E foi merecido o empate, porque naquele jogo nós jogamos para cacete. Foi um jogão. O Jorge Jesus ficou bravo comigo no final do jogo. Eu fui falar com ele e ele passou direto. Aí gritei: "Ô português, você só quer ganhar, p****? Eu estou falando contigo". Aí ele resmungou algo e eu respondi: "Ah, então vai se f****" - completou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Naquele jogo, o Flamengo vencia por 4 a 3 até aos 48 minutos do segundo tempo, quando Ribamar marcou de cabeça e deixou tudo igual. Everton Ribeiro, Bruno Henrique (2) e Danilo Barcellos (contra) marcaram para o Rubro-Negro. Além de Ribamar, Marrony, Yago Pikachu e Marcos Júnior fizeram para o Cruzmaltino.

Naquela temporada, o Flamengo terminou campeão brasileiro e da Libertadores. O Vasco ficou na 12ª posição do Brasileirão, com 49 pontos.

Luxemburgo não deve mais atuar como técnico

Durante o papo no "Charla Podcast", Vanderlei Luxemburgo afirmou que não pretende mais trabalhar como treinador. O veterano de 72 anos afirmou que não quer mais "denegrir" a imagem vitoriosa que construiu no futebol. O técnico trabalhou pela última vez no Corinthians, em 2023.