Empate na final do Carioca Sub-17 entre Vasco e Flamengo termina com confusão

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 13:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo de ida da final do Campeonato Carioca Sub-17, entre Vasco e Flamengo, terminou confusão e quatro expulsões nos últimos minutos do clássico. O Rubro-Negro saiu atrás no placar no gol de Pedro Augusto, mas conseguiu empatar contra o Cruz-maltino com Lucas Vieira por 1 a 1 neste domingo (17), na primeira decisão do Campeonato Carioca Sub-17, disputada no Estádio Nivaldo Pereira.

Um embate entre jogadores e membros das comissões técnicas começou logo depois do Flamengo marcar o gol de empate. Segundo a transmissão da Vasco TV, atletas rubro-negros chutaram a bandeirinha dos mandantes. Wanderson e Lucas Vieira foram expulsos pelo lado do clube da Gávea, enquanto Juninho e Bruno André saíram no lado vascaíno.

No primeiro tempo, o jogo teve momentos para os dois times, mas terminou sem bola na rede. Porém, no retorno do intervalo, o Vasco abriu o placar. Aos 15 minutos, Juninho foi derrubado por Christian dentro da área. Assim, Pedro Augusto converteu o pênalti e fez 1 a 0 para o Cruz-maltino.

Aos 36 minutos, Jefinho fez uma bela jogada individual e teve o chute bloqueado. Na sobra, Lucas Vieira bateu de primeira em uma bomba de fora da área no canto para empatar o jogo. Na sequência, começou a confusão. O jogo chegou a ficar paralisado por 8 minutos, até o clima ficar mais calmo.

Quando será o jogo da volta entre Flamengo e Vasco na final do Carioca Sub-17?

Agora, Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar no próximo sábado (23), às 10h (horário de Brasília), pelo jogo de volta com mando da equipe rubro-negra, no estádio da Gávea.