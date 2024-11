Paulinho é liberado pelo DM do Vasco e fica à disposição de Rafael Paiva

Paulinho voltou a ser relacionado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 10:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais jogadores do Vasco em 2023, o meio-campista Paulinho está liberado pelo departamento médico, após se recuperar da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em janeiro. No entanto, todos os setores do clube tratam a decisão de relacioná-lo para os próximos jogos com muita cautela. A informação foi divulgada pelo "GE".

➡️ Vasco prega cautela com renovação de Vegetti; entenda cenário

A recuperação de Paulinho foi dentro do tempo e do padrão estimulado pelo DM do Gigante da Colina, comissão técnica e pelo Departamento de Saúde e Performance. Diante disso, a partir de agora, as decisões são muito mais na base da conversa, com a confiança do atleta e a retomada do ritmo de jogo, após um longo tempo.

Diante disso, o Vasco seguirá o mesmo caminho com Jair, que retornou somente no mês passado, após também ficar quase toda a temporada fora por uma ruptura no joelho. O volante voltou a ser utilizado e tem evoluído na questão da minutagem de forma gradativa.

Por mais que o jogador possa ser relacionado para a partida contra o Internacional, na quinta-feira (21), em São Januário, a tendência é que Paulinho tenha poucos minutos caso realmente vá para o jogo. O jogador pode ser mais uma opção no meio de campo do Vasco, que conta com Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jair, Sforza, Galdames e Souza, entre os volantes.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O que aconteceu com Paulinho no Vasco?

Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no empate com o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Naquela ocasião, o meia fazia o seu segundo jogo na temporada.

Sem uma das principais peças no time, o Vasco precisou se reinventar na maneira de jogar. O Cruz-Maltino até tentou buscar um jogador no mercado com as mesmas características, mas não teve sucesso.

Jair e Paulinho, respectivamente, em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)