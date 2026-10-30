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David, do Vasco, é intimado pela polícia e terá que entregar passaporte; entenda

Atacante foi alvo de medidas cautelares no âmbito de investigação sobre organização criminosa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 11:05
Atualizado há 1 minutos
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David comemora gol da virada do Vasco contra o Olimpia
David em ação pelo Vasco (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

O atacante David, do Vasco, foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a entregar seu passaporte nesta sexta-feira (30). Conhecido como DVD, o jogador é investigado na Operação A Tropa, conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo, que apura suspeitas de envolvimento com organização criminosa, tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo G1.

A defesa do jogador e o Vasco ainda não se manifestaram. O espaço segue aberto e o texto será atualizado*

A intimação aconteceu na quinta-feira (29), quando agentes da 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, realizaram diligências em apoio às autoridades capixabas. Além da entrega do documento, David deverá tomar ciência das medidas cautelares determinadas pela Justiça do Espírito Santo.

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Entre as restrições estão a proibição de deixar o país, a obrigação de manter distância de outros investigados e testemunhas e o comparecimento periódico à Justiça. O descumprimento injustificado das determinações poderá resultar em prisão preventiva, mediante decisão judicial.

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Entenda o caso envolvendo David, do Vasco

A investigação apura possíveis conexões com o Comando Vermelho (CV), além de suspeitas de tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

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O nome de David apareceu durante as apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante, que responde por uma tentativa de homicídio em 2024. Os investigadores encontraram conversas entre os dois e também com Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador que atualmente defende o Vila Nova.

Em depoimento prestado em setembro, David negou envolvimento com o tráfico de drogas e armas.

Vasco se prepara para semifinal da Copa do Brasil

O Vasco vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, na quinta-feira (29), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No clássico, Pedro e Samuel Lino marcaram duas vezes cada para o Rubro-Negro, enquanto Lescano fez o gol do Cruz-Maltino.

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O próximo compromisso da equipe será pela Copa do Brasil. Neste domingo (1º), o Vasco enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal. A partida de volta está marcada para o dia 8 de novembro, no domingo seguinte.

David disputa a bola com Di Lollo e Lozano na derrota do Vasco para o Boca
David em ação pelo Vasco (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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