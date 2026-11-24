Por que o Vasco ainda recorre a empréstimos mesmo com a SAF encaminhada?
Cruz-Maltino tenta no empréstimo DIP junto a Marcos Lamacchia
A aprovação da venda da SAF do Vasco representou um passo importante para o futuro financeiro do clube. Mesmo com a operação envolvendo a Almirante Participações S.A., empresa ligada a Marcos Lamacchia, avançada, o Cruz-Maltino ainda precisa recorrer a empréstimos para conseguir cumprir seus compromissos financeiros. O motivo está na diferença entre a aprovação do negócio e sua conclusão efetiva.
Nesta segunda-feira (23), o Vasco solicitou à Justiça autorização para contratar um novo financiamento de até R$ 55 milhões junto à Almirante Participações. O objetivo é garantir o pagamento das obrigações financeiras do futebol até dezembro de 2026.
A operação será realizada na modalidade DIP, utilizada por empresas em recuperação judicial para conseguir financiamento durante o processo. O pedido ainda depende de autorização da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.
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Venda da SAF ainda não foi concluída
Embora a proposta de aquisição de 90% da SAF pela Almirante Participações já tenha sido homologada judicialmente e aprovada pelo Conselho Deliberativo e pela Assembleia Geral do Vasco, a transferência definitiva do controle ainda depende de etapas burocráticas e regulatórias.
Entre as pendências estão as aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Autoridade Nacional de Governança do Futebol (ANRESF), além da conclusão dos trâmites judiciais.
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Na prática, isso significa que o Vasco ainda atravessa um período de transição. A negociação está encaminhada, mas seus efeitos financeiros e societários dependem da conclusão dessas etapas.
Problema de fluxo de caixa pressiona o clube
Outro fator que ajuda a explicar a necessidade de novos empréstimos é a situação do fluxo de caixa do Vasco. De acordo com o 15º Relatório Mensal de Atividades da Administração Judicial, as projeções financeiras indicavam que, mesmo com o recebimento integral dos R$ 150 milhões do financiamento anterior, o caixa da SAF ficaria praticamente zerado em outubro e voltaria a apresentar resultados negativos nos meses seguintes.
A estimativa apontava déficit de R$ 32,4 milhões em novembro e de R$ 89 milhões em dezembro. O cenário também foi agravado pela frustração de aproximadamente R$ 23 milhões nas receitas previstas para 2026. Entre os fatores apontados pelo clube estão a perda do patrocínio máster da Sportingbet e a redução das receitas com placas publicitárias do Campeonato Brasileiro.
Dessa forma, os empréstimos funcionam como uma alternativa para garantir recursos imediatos e manter os compromissos financeiros em dia enquanto a operação da SAF não é definitivamente concluída.
Empréstimos com Lamacchia já podem chegar a R$ 245 milhões
O novo pedido de R$ 55 milhões se soma a outras duas operações realizadas junto à Almirante Participações em 2026. Em julho, o Vasco obteve um financiamento emergencial de R$ 40 milhões. Em setembro, a Justiça autorizou outro empréstimo, de até R$ 150 milhões. Caso a nova solicitação seja aprovada, o volume de financiamentos contratados junto à empresa de Lamacchia chegará a R$ 245 milhões neste ano.
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A expectativa é que a conclusão da venda permita ao clube iniciar uma nova etapa administrativa e financeira, mas, até que todas as etapas sejam cumpridas, os empréstimos continuam sendo utilizados para sustentar o funcionamento do futebol.
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