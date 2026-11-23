O lateral-esquerdo Cuiabano realizou uma ação social neste domingo (22) e presenteou duas equipes da aldeia indígena Höiwaprédzawi, localizada na Terra Indígena Parabubure, no Mato Grosso, com uniformes personalizados. Natural do estado, o jogador do Vasco custeou a confecção dos kits completos para os times feminino e masculino que participaram de um torneio amador de futebol society em Nova Xavantina.

As camisas foram produzidas em duas cores: rosa para a equipe feminina e azul para a masculina. Os uniformes também receberam um escudo especial, com a silhueta do rosto do jogador vascaíno.

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Time feminino da aldeia Höiwaprédzawi com os uniformes doados pelo Cuiabano (Foto: Divulgação)

Vasco ainda negocia compra de Cuiabano

Emprestado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, até o fim da temporada, o lateral desperta o interesse de clubes europeus, entre eles uma equipe da primeira divisão italiana, que sinalizou disposição para pagar os 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) previstos na opção de compra.

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O Vasco tenta reduzir o valor da negociação e chegou a oferecer 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 43,4 milhões), proposta recusada pelos ingleses. Apesar da concorrência, Cuiabano tem o desejo de permanecer em São Januário, fator que pode pesar nas tratativas. A diretoria busca avançar nas conversas para garantir a permanência do jogador em 2027.

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